Российская армия захватила село Крахмальное под Харьковом

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Крахмальное в Харьковской области. ВСУ подтвердили "перемещение на другие рубежи".

Министерство обороны РФ заявило о захвате российскими войсками села Крахмальное в Купянском районе Харьковской области. Населенный пункт был взят под контроль "в результате успешных активных действий" подразделений Западной группировки войск ВС РФ, говорится в утренней сводке ведомства в субботу, 21 января.

Спикер командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил, что украинские военные отошли "на более подготовленные рубежи", поскольку село "не имеет никакого значения".

"В селе Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушила армия РФ. Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь находится в безопасности", - рассказал Фитьо в эфире телемарафона.

ВСУ: Линия фронта ежедневно смещается

По мнению спикера, потеря контроля над Крахмальным никак не повлияют на ситуацию на фронте. "Угроз для соседних подразделений это не составляет, и, я думаю, это временное явление. Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отражении 100 метров, нам это не нужно", - сказал Фитьо.

Село Крахмальное было захвачено войсками РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину, но осенью 2022 года ВСУ освободили его при контрнаступлении в Харьковской области.

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