Российская армия обстреляла Харьковскую область

В результате ракетного обстрела российскими войсками города Чугуев несколько человек ранены, повреждена инфраструктура.

Российские войска в ночь на пятницу, 8 марта, нанесли ракетные удары по городу Чугуев Харьковской области Украины. Как сообщается в Telegram-каналах главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и полиции области, в результате атаки повреждены магазины, гостиница и около 13 автомобилей. По данным полиции, три человека получили ранения.

Атака на Сумы: есть погибшие

Ранее днем в четверг, 7 марта, российские военные обстреляли Сумскую область. По информации главы местной ОВА Владимира Артюха, удар был нанесен по медицинскому городку.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия обязательно понесет ответственность "за это зло".

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