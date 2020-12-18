 Россиянин обвиняется в незаконном экспорте стратегических технологий из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2020

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Мир

Россиянин обвиняется в незаконном экспорте стратегических технологий из США

Глава двух российских компаний Ильяс Сабиров создал сеть для нелегального вывоза из США в РФ радиационно стойких интегральных схем, утверждает следствие. Его компании внесены в черный список Минюста США.

Вывеска Минюста США в Вашингтоне

Вывеска Минюста США в Вашингтоне

В отношении гражданина России и двух граждан Болгарии в Остине (штат Техас) в пятницу, 18 декабря, было вынесено обвинение по нескольким статьям, в том числе об отмывании денег и незаконном экспорте. Речь идет о закупке и вывозе в Россию без надлежащего разрешения правительства США радиационно стойких интегральных схем, основная область применения которых - космические аппараты, военная техника и медицинская электроника.

"Снова и снова мы видим стремление россиян получить доступ к секретным американским технологиям. Подсудимые обвиняются в незаконном экспорте радиационно стойких чипов в Россию и в создании бизнеса в Болгарии с целью обойти правоохранительные органы США", - заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс. Он назвал действия обвиняемых "вопиющим примером уклонения от экспортного контроля Соединенных Штатов".

Подставная болгарская фирма 

В пресс-релизе министерства юстиции США поясняется, что Управление экспортного контроля и ФБР обнаружили сеть нелегальных закупок, которая перенаправляла радиационно стойкие интегральные схемы из Соединенных Штатов российским компаниям через болгарскую подставную фирму. В обвинительном заключении утверждается, что 48-летний гражданин России Ильяс Сабиров, 70-летний гражданин Болгарии Димитар Димитров и 46-летний гражданин Болгарии Милан Димитров использовали для этого болгарскую компанию Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG).

Сабиров возглавляет две российские компании - "Космос комплект" и "Совтест комп", а также, согласно обвинительному заключению, контролирует MTIG. А Димитар и Милан Димитровы работали на Сабирова в компаниях "Космос комплект" и MTIG.

По данным следствия, в 2014 году ответчики встретились с производителем радиационно стойких компонентов в Остине и были проинформированы, что эти схемы не могут быть отправлены в Россию из-за торговых ограничений США. После этого Сабиров основал MTIG в Болгарии и приобрел схемы. Они были отправлены в Болгарию в 2015 году, а вскоре после этого MTIG переправила их компаниям Сабирова в России, за что ООО "Совтест Комп" перевела MTIG более 1 млн долларов.

В тот же период MTIG по указанию Сабирова заказала на сумму более 1,7 млн долларов другие электронные компоненты, произведенные еще одной американской компанией. Опять же, детали были отправлены из США в Болгарию, где их переупаковали и отправили в Россию, указывает Минюст США.

Дача ложных сведений правительству США

В конце 2018 года представитель американского регулятора нанес визит на MTIG, чтобы выяснить, остались ли купленные радиационно стойкие компоненты в Болгарии. Милан Димитров отрицал отправку комплектующих в Россию.

Сабирова, Димитра и Милана Димитрова обвиняют по двум пунктам, связанным с нарушениями законов об экспортном контроле, и по одному пункту - в отмывании денег. Кроме того, Милана Димитрова обвиняют в даче ложных сведений правительству США. Каждый пункт обвинения предусматривает до 20 лет тюрьмы.

Помимо этого министерство торговли США внесло троих обвиняемых, а также две российские компании Сабирова и MTIG в черный список.

Сабиров заявил журналистам РБК, что ему непонятно, почему он и его фирмы оказались в санкционном списке. Он отметил, что сотрудничество с компаниями в США было прекращено в 2014 году из-за ввода ограничений на поставку элементной базы для космических аппаратов. По словам Сабирова, его компании в свое время получили статус брокера стратегической продукции США и лицензию Госдепартамента на локализацию производства радиационно стойких микросхем для нужд Минобороны РФ, "Росатома" и "Роскосмоса". Лицензия действительна до 2021 года, но решение властей США "ставит точку на перспективе дальнейшего сотрудничества", добавил он.

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    Автор: Ирина Филатова


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