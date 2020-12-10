Генпрокурор и министр юстиции США уходит в отставку

Генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр уйдет в отставку со своих постов 23 декабря. Он заявил об этом в понедельник, 14 декабря, - вскоре после того, как Коллегия выборщиков подтвердила, что действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп проиграл в борьбе за президентское кресло демократу Джозефу Байдену.

Ранее Барр не поддержал утверждения Трампа о массовых фальсификациях на всеобщих выборах 3 ноября. Генпрокурор покинет свою должность менее чем за месяц до того, как Байден будет приведен к присяге в качестве нового президента США - 20 января 2021 года.

Несмотря на имеющиеся разногласия, Дональд Трамп написал в Twitter, что у него состоялась "очень приятная встреча с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме". "У нас были очень хорошие отношения, он проделал отличную работу!" - отметил президент. При этом он добавил, что генпрокурор уходит в отставку прямо перед Рождеством, потому что хочет провести праздники со своей семьей.

Обязанности генпрокурора будет исполнять Джефф Розен

По словам главы государства, исполнять обязанности генпрокурора будет нынешний первый заместитель Барра - Джефф Розен. Ричард Донохью, в свою очередь, возьмет на себя обязанности заместителя главы Минюста США.

Президент Трамп назначил Уильяма Барра на пост генерального прокурора и министра юстиции Соединенных Штатов 14 февраля 2019 года. Ранее тот уже занимал эту должность - с ноября 1991-го по январь 1993 года. В мае 2019 года Барр, в частности, отказался участвовать в слушаниях в Палате представителей Конгресса США в связи с докладом Роберта Мюллера о возможных связях Дональда Трампа с Россией. Тогда демократы в Сенате обвинили Барра в том, что он действовал "как личный адвокат Трампа", и потребовали его отставки.

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