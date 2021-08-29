Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды

На Паралимпийских играх в Токио в воскресенье, 29 августа, российский легкоатлет Денис Гнездилов завоевал золотую медаль в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см и при этом дважды обновил мировой рекорд. Другой россиянин - Дмитрий Черняев - удостоился высшей награды, финишировав первым в финальном заплыве на 100 метров брассом, также установив мировой рекорд.

Результат Дениса Гнездилова в толкании ядра - 11,16 м, иракца Гарра Тнайаша, завоевавшего в итоге серебро, - всего на один сантиметр меньше: 11,15 м. Бронза в этой дисциплине досталась португальцу Мигелю Монтейро.

Комментируя свою последнюю, шестую попытку, которая обеспечила ему победу, Гнездилов отметил, что посвятил ее своему тренеру Николаю Колодко. "Мы проделали хорошую работу и продолжим ее делать. Не хотелось сегодня его подвести", - сказал параолимпионик.

Золото Дмитрия Черняева

Россиянин Дмитрий Черняев выступал на Паралимпиаде в категории SB4, в которую входят спортсмены с проблемами в координации всех четырех конечностей. В итоге 21-летний уроженец Челябинска пришел к финишу за 1 минуту 31,96 секунды. Вторым стал колумбиец Мойзес Фуэнтес Гарсия с результатом 1 минута 35,86 секунды, третьим - грек Антонис Цапатакис (1 минута 40,20 секунды).

Дмитрий Черняев

"Мы с моим тренером очень долго работали именно над этой дистанцией, долго и кропотливо, - сказал после заплыва Черняев. - Я в душе очень сильно хотел поставить здесь мировой рекорд. Я прямо мечтал о нем, чтобы вписать себя, хоть ненадолго, в эту часть истории. Мечта сбылась, теперь можно работать дальше".

В этот же день пловец Денис Тарасов стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем. Награду того же достоинства в той же дисциплине среди женщин завоевала Анна Крившина.

Кроме этого, бронзовые медали Паралимпиады получили Вера Муратова в пауэрлифтинге, дзюдоист Анатолий Шевченко, выступавший в весовой категории до 100 кг, пловчиха Юлия Шишова на дистанции 50 метров на спине, пловец Владимир Даниленко на дистанции 200 метров вольным стилем, лучники Степанида Артахинова и Баир Шигаев в миксте, легкоатлеты Виталий Гриценко в забеге на 400 метров и Роман Тарасов в забеге на 100 метров, а также легкоатлетка Анна Сапожникова в прыжках в длину.

Неформальный медальный зачет Паралимпиады

По итогам пятого дня соревнований у спортсменов из России 52 медали, в том числе 15 золотых, 9 серебряных и 28 бронзовых. Это четвертое место общего неформального медального зачета.

Триатлонист Мартин Шульц

На первом месте в этом рейтинге китайцы, имеющие в копилке 104 награды, 46 из которых - золотые, 29 - серебряные и 29 бронзовые. На второй строчке закрепились британцы с 60 медалями (23 золотыми, 19 серебряными и 18 бронзовыми). На третьем месте - сборная США, завоевавшая в общей сложности 40 медалей (15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых).

Сборная Германии по итогам пятого дня Паралимпиады находится на 21 месте общего неформального медального зачета. В ее копилке пока десять медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Валентин Баус

Обе награды высшего достоинства немецкие атлеты завоевали 29 августа. При этом отличились триатлонист Мартин Шульц (Martin Schulz) и игрок в настольный теннис Валентин Баус (Valentin Baus). Кроме того, метательница копья Франсес Херрман (Frances Hermann) принесла в этот день сборной ФРГ серебряную медаль.

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