Россия вышлет десять американских дипломатов и трех польских

Россия предложит 10 дипломатам США в РФ покинуть страну. Об в пятницу, 16 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, страну, судя по всему, должны будут покинуть трое польских дипломатических сотрудников. "Еще, по-моему, Польша объявила о высылке наших дипломатов. Ответим и здесь, разумеется, соответствующим образом", - цитируют информагентства слова Лаврова.

Так Москва отреагировала на решения Варшавы и Вашингтона. Польский МИД накануне заявил, что три сотрудника посольства РФ в Варшаве нарушили дипломатический статус и объявлены в Польше нежелательными лицами.

Новые санкции США в отношении России

А президент США Джозеф Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Из Соединенных Штатов будут высланы 10 российских дипломатов. Кроме того, глава Белого дома издал указ "о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которую представляет собой "определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ".

Вашингтон увязал ограничительные действия с подрывом Москвой проведения свободных и справедливых выборов, а также демократических институтов в США и странах-союзниках, участием в кибертеррористической деятельности против Соединенных Штатов и их партнеров. Кроме того, поводом для санкций стало "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства", "экстерриториальные действия" в отношении диссидентов или журналистов". Наконец, Вашингтон возложил на Москву вину за подрыв безопасности в странах и регионах, имеющих важное значение для нацбезопасности США, за нарушение общепризнанных принципов международного права, в том числе принципа уважения территориальной целостности государств.

Под новые ограничительные меры Соединенных Штатов подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, уже находящийся под утвержденными ранее санкциями, и компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают близкой к Кремлю персоной.

Евросоюз и НАТО выразили поддержку Вашингтону.

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