Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих с юга Африки

На фоне появления потенциально опасного "омикрон"-варианта коронавируса Россия обязала прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран соблюдать двухнедельный карантин. Правило вступает в силу незамедлительно, заявила в четверг, 2 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 и не перенесшие заболевание, должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус. По словам Поповой, речь может идти лишь о небольшом числе людей, поскольку прямого авиасообщения с ЮАР у России нет. От въезжающих из других стран соблюдения карантина не требуют, указала Попова.

При этом, по данным ведомства, в России пока не обнаружен "омикрон"-вариант коронавируса. "Меры защиты срабатывают", - добавила Попова и указала, что в аэропортах проводится выборочное тестирование прибывающих из стран, в которых уже выявлена данная мутация.

За сутки выявлено 33,4 тысячи новых инфицированных

Между тем за минувшие сутки в России было выявлено 33 389 новых инфицированных коронавирусом, общее число случаев увеличилось до 9 703 107, сообщил федеральный оперативный штаб. Число летальных исходов от последствий заболевания COVID-19 за сутки возросло на 1221 до 277 640. Полную вакцинацию от COVID-19, по данным на 26 ноября, прошли 60 795 702 жителя РФ, не менее чем одним компонентом вакцинированы 69 468 166 человек.

Распространяемые штабом сведения о скончавшихся от коронавируса в России значительно отличаются от других официальных российских данных. Так, по данным Росстата, который, в отличие от федерального штаба, учитывает и случаи смерти с COVID-19 в качестве сопутствующего заболевания, лишь за август умерли почти 50 тысяч человек, на момент смерти болевших ковидом. Оперативный штаб в августе ежедневно сообщал примерно о 800 скончавшихся.

Минздрав РФ также фиксирует значительную избыточную смертность. В частности, в июле в Москве зарегистрировано 7237 скончавшихся - на 6464 больше, чем в августе 2020-го. Таким образом, рост смертности в Москве составил 60%.

"Омикрон"-вариант коронавируса

Вариант коронавируса B.1.1.529 впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила ему статус "вызывающего беспокойство". По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций он может быть еще заразнее, чем получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире - вариант "дельта".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не проанализировали.

Между тем в национальном объединении медработников ЮАР SAMA сообщили, что по первым результатам наблюдения за состоянием пациентов, у которых подтвердилось заражение, "омикрон" не ведет к серьезным осложнениям. При этом глава SAMA Анжелик Кутзее подчеркнула, что исследования этого варианта SARS-CoV-2 пока находятся на очень ранней стадии.

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