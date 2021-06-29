Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений НАТО

Россия на фоне учений НАТО усиливает группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Эссен"с крылатыми ракетами "Калибр". "Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эссен" осуществляют прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор", - сообщил Черноморский флот РФ в понедельник, 5 июля.
Корабли в настоящее время совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования Севастополь в аннексированном Крыму. "После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - отмечается в сообщении ЧФ.
Учения Sea Breeze
В Черном море сейчас проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5000 военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности запланировано участие военных из 32 стран.
По сообщению 6-го оперативного флота США, на учениях отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочные и противовоздушные операции. 26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тыс. км.
Инцидент с эсминцем Defender
В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen. 23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который, по версии Москвы, нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). В Лондоне опровергли эту информацию.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова. "Я думаю, он (корабль - Ред.) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами. Важный момент заключается в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил Джонсон.
Инцидент с нидерландским фрегатом Evertsen
29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма: российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки. Российские военные опровергли это.
В Минобороны РФ заявили, что российские самолеты были подняты в воздух, чтобы "предотвратить нарушение госграницы РФ", поскольку нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив.
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Автор: Михаил Бушуев