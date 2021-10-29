Россия с 1 ноября прекращает поставки угля Украине

С 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля Украине. Решение связано с растущим внутренним спросом, сообщил в пятницу, 29 октября, "Интерфакс" со ссылкой на Минэкономразвития РФ. "В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - цитирует агентство слова представителя ведомства.

При этом поставки других марок угля Украине продолжатся, указали далее в министерстве. "На протяжении последних лет… доля российских поставщиков даже несколько увеличилась - до 68% всего поставляемого угля в Украину. В натуральном выражении объем поставок угля увеличился с 9,5 млн тонн в 2019 году до 10,3 млн тонн за девять месяцев 2021 года", - заявили в ведомстве.

Ранее о прекращении поставок Украине российского угля, использующегося для нужд энергетики, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. "Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", - написал он в Telegram. При этом украинский политик сравнил ситуацию с "действиями РФ осенью 2014 года".

Запасы угля на государственных ТЭС Украины составляют треть нормы

Между тем министерство энергетики Украины сообщило, что гарантированные запасы угля на государственных ТЭС страны, которые в норме должны составлять 150,5 тысяч тонн, ниже этого показателя на 50 тысяч тонн. В связи с этим в последние два месяца на государственных ТЭС работает лишь самое необходимое оборудование, указало ведомство.

Дефицит угля в Украине наблюдается с минувшего лета из-за аномального падения цен на электроэнергию.

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