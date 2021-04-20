 Россия провела масштабные учения флота и авиации в Черном море | Новости из Германии о России | DW | 20.04.2021

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Россия

Россия провела масштабные учения флота и авиации в Черном море

В учениях Черноморского флота участвовали более 20 кораблей и катеров. Им оказывали поддержку три эскадрильи штурмовиков.

Один из участников учений - фрегат Адмирал Эссен (фото из архива)

Один из участников учений - фрегат "Адмирал Эссен" (фото из архива)

Россия провела в акватории Черного моря "в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения" учения кораблей Черноморского флота (ЧФ) при поддержке авиации. В них, как говорится в сообщении пресс-службы ЧФ, распространенном во вторник, 20 апреля, были задействованы более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, а также три эскадрильи штурмовиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Ранее более 50 самолетов ЮВО были переброшены на аннексированный Россией украинский полуостров Крым "в рамкахЧерного моря".

В тот же день Москва ввела временные - до 24 апреля - ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM). "Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе. Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма, прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, однако, заявил, что в Кремле не располагают данными об ограничениях на полеты.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Основанием для такого решения стало проведение в этих районах учений российского флота.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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