Россия начала новые военные учения вблизи границ с Украиной

Российские военные начали учения со стрельбами на общевойсковых полигонах в расположенных вблизи украинской границы регионах, а именно Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 11 января.

Указывается, что в учениях задействованы около трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа. "Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов", - говорится в сообщении Минобороны России.

Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

Опасения военного вторжения РФ в Украину

Ситуация на границе России и Украины начала обостряться в конце 2021 года в связи с тем, что Москва стянула туда вооруженные силы РФ для проведения учений. Эти учения, согласно сообщению министерства обороны РФ, были завершены 25 декабря 2021 года.

Украина и Запад опасаются, что Россия готовится к военному вторжению и призывают ее отвести войска. В Кремле отрицают планы по проведению военной операции на украинской территории и обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Москва требует от США юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

Возможная реакция Запада на вторжение РФ в Украину

10 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая перед журналистами после встречи с замгоссекретаря США Венди Шерман в Женеве, заверил, что у России нет планов по вторжению в Украину. "Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил, осуществляются в пределах нашей территории, причем нет оснований опасаться эскалационного сценария в данной связи", - подчеркнул он.

Между тем в США разрабатывают ответ на случай проявления Москвой военной агрессии по отношению к Украине. Среди обсуждаемых в Вашингтоне вариантов санкций - отключение РФ от международной платежной системы SWIFT. Возможные ответные меры на случай российской агрессии против Украины готовятся также в ЕС.

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