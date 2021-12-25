 Россия заявила об отводе 10 тысяч солдат от границы с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 25.12.2021

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Россия

Россия заявила об отводе 10 тысяч солдат от границы с Украиной

Минобороны РФ заявило о завершении учений, 10 тысяч военных отправятся в пункты постоянной дислокации. Ранее СМИ со ссылкой на спутниковые снимки писали о продолжении наращивания войск РФ на границе.

Российский военный на учениях (фото из архива)

Российский военный на учениях (фото из архива)

Министерство обороны России объявило о завершении военных учений на границе с Украиной. "Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов", - сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ, обнародованном в субботу, 25 декабря.

Как указывается в сообщении, в течение месяца маневры проходили, в частности, в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в республиках Северного Кавказа и в аннексированном Крыму. При этом в этих приграничных воинских частях будет поддерживаться "высокая боевая готовность", для чего "на период новогодних праздников будут назначены дежурные подразделения, средства усиления", заявили в Минобороны.

Наращивание российских войск на границе с Украиной начиная с октября стало вызывать обеспокоенность в Украине и в странах Запада. Лидеры западных государств опасаются, что Москва готовится к войне. Во время видеосаммита 7 декабря президент США Джо Байден пригрозил российскому лидеру Владимиру Путину "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной.

СМИ: спутниковые снимки указывают на стягивание российских войск к границе

Во время пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин не ответил прямо на вопрос, допускает ли Кремль войну с Украиной. Он заявил, что Россия никому не угрожает, и упрекнул "киевские власти" в том, что они якобы готовят военную операцию в Донбассе. Кроме того, Путин потребовал от Запада гарантировать отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и приема в состав членов Украину.

23 и 24 декабря агентства Bloomberg и Reuters опубликовали спутниковые снимки, которые указывают на дальнейшее стягивание российских войск и техники к российско-украинской границе. В начале января 2022 года консультации по конфликту на востоке Украины планируют провести советник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner) и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. В начале следующего года должна состояться также встреча Байдена и Путина.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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