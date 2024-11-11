Россияне жалуются на блокировки смартфонов Infinix из КНР

Как сообщили владельцы китайских смартфонов Infinix, устройства блокировались во время путешествий и командировок.

Российские владельцы смартфонов Infinix, произведенных в Китае, начали массово жаловаться на блокировки этих устройств за границей, пишет в понедельник, 11 ноября, Telegram-канал Mash. "Со слов одного из пострадавших, во время путешествий и командировок телефон превратился в кусок бесполезной пластмассы - все перестало работать, светилось лишь объявление "ваше устройство заблокировано", - поясняет Mash.

В момент блокировки на экране телефона появляется сообщение о попытке "активации продукта из несанкционированного источника". Чтобы снять ограничение, необходимо совершить несколько звонков продолжительностью от 30 минут с российской сим-карты, пояснил производитель.

В феврале 2023 года о блокировке вызовов с другого китайского смартфона - Oppo OnePlus 11 - сообщали владельцы устройств из России, Индии, Италии и Бразилии. В телефонах, купленных в КНР со штатной прошивкой и активированных за ее пределами, была недоступна функция звонков. Представительство компании Oppo в России рекомендовало пользователям, столкнувшимся с проблемами, обращаться по месту приобретения устройства. Бренд OnePlus тогда в России представлен не был.

Почти 90% купленных смартфонов в России - из КНР

В мае 2024 года агентство ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт" сообщило, 88% смартфонов, купленных в России в первом квартале 2024-го, были от китайских брендов. За год до этого их доля составляла 67%, а в первом квартале 2022-го - всего 51%.

Устройства из Америки и Европы россияне, в свою очередь, приобретали лишь в 6% случаев.