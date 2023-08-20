Россияне в Мадриде протестовали против войны в Украине

В Мадриде в воскресенье, 20 августа, прошел антивоенный митинг представителей российской общественности. Его участники заявили о своем неприятии войны против Украины, развязанной кремлевским руководством, и потребовали немедленно прекратить агрессию. Митинг, организованный группой активистов у столичного музея Эль-Прадо, был приурочен к отмечаемому 24 августа Дню независимости Украины.

Поддержка испанцев

Собравшиеся, которые называли себя участниками движения "Русские против войны", выкрикивали антивоенные лозунги на испанском языке, чем привлекали внимание многочисленных прохожих-испанцев. Они также призывали оказывать помощь Украине в ее борьбе с агрессией. Лозунг "Мир - Украине, свободу - России" стал наиболее повторяемым на митинге. Он был встречен овациями испанцев.

Одна из организаторов митинга - Нина (имя изменено) - сказала DW, что осуждает все войны, развязанные режимом Путина как и сам этот режим. Другие участники - Петр, Анастасия и Наталья - поддержали ее. Некоторые из присутствующих заявили также, что намерены в знак солидарности с Украиной принять участие в манифестации украинской диаспоры, которая состоится 24 августа на Площади Испании в Мадриде.

Ативисты: Путин убивает уже 20 лет

Организаторы митинга распространили заявление на испанском языке, в котором говорится: "Путин и его режим убивают уже более 20 лет. Путинизм является единственным виновником гибели сотен тысяч людей в Украине, России, Грузии, Сирии и других странах мира. Мы заявляем миру: с убийцами нельзя вести переговоры. Путин убивает! Нет путинизму!"

В Мадриде движение солидарности россиян с Украиной как и открытое проявление оппозиционных настроений по отношению к нынешнему руководству России - явление новое. Оно нашло отклик и в интернете. Группа общественных активистов с недавнего времени редактирует страницу в Facebook под названием "Олива - свободные россияне в Испании". В центре внимания участников этого форума - а их 2080 человек - антивоенный протест. Однако, на странице обсуждаются и другие темы, связанные с политической ситуацией в России и ее будущим.

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