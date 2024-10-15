Россия сокращает штат посольства в Норвегии

Согласно заявлению посольства РФ в Осло, Норвегия потребовала сократить штат дипломатов в российских консульствах в стране к 17 октября. Причина этого требования не называется.

Посольство России в Норвегии заявило что состав дипмиссии в Осло будет сокращен по требованию норвежской стороны. Согласно сообщениям, опубликованным в соцсетях в понедельник, 14 октября, в консульском отделе посольства РФ в Норвегии останутся два дипломата, а в составе генерального консульства на Шпицбергене - только один.

В сообщении посольства указывается, что Норвегия потребовала сократить дипломатический состав российских загранучреждений в стране к 17 октября, однако причины этого требования не называются.

Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили, что приостановили консульский прием до дальнейшего уведомления.

В конце сентября министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель заявила, что правительство страны рассматривает возможность возведения высокого забора на границе с Россией по примеру того, как это сделала Финляндия.

В мае 2024 года Норвегия закрыла границу для россиян с туристическими шенгенскими визами и перестала пускать их в страну даже с целью транзита.