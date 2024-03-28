Россия атаковала Запорожье и Харьков дронами и ракетами

Украинские власти сообщают о разрушениях частных домов и раненых. Президент Украины Зеленский недоумевает, почему системы ПВО Patriot из других странах не прикрывают небо Харькова и других украинских городов.

Российские войска в ночь на 28 марта атаковали территорию Украины ударными дронами "Шахед". По данным командования Воздушными силами ВСУ, из аннексированного Россией Крыма и Краснодарского края были запущены 28 беспилотников, 26 из них были сбиты. Войска РФ также выпустили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную ракету Х-31П и ракету С-300.

Глава Запорожской области Иван Федоров сообщил, что российские дроны атаковали Запорожье. Беспилотники удалось сбить, но их обломки повредили жилые дома в частном секторе. Пострадали две женщины.

По данным секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, в городе в результате атаки повреждены частные дома в трех районах. "Пять домов полуразрушено и еще более 40 повреждено", - написал он.

Удары по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Киевский район города. Разрушен ресторан, в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Только накануне в результате российского удара по Харькову погиб один человек, еще 19 были ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение, почему системы ПВО Patriot, которых там много по всему миру, не прикрывают небо Харькова и других украинских городов. "Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений - почему "Пэтриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих от российских террористов", - написал он в Telegram.

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