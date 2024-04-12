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Роскомнадзор заблокировал один из старейших сайтов в России

Роман Сулима
12 апреля 2024 г.

Редакцию издания "Полит.ру" власти обвинили в "неоднократном размещении недостоверной общественно значимой информации". Сайт общественно-политической тематики существовал с 1998 года.

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У здания Роскомнадзора в Москве
У здания Роскомнадзора в Москве (фото из архива)Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance

Роскомнадзор заблокировал доступ в России к сайту издания "Полит.ру", обвинив редакцию в "неоднократном размещении недостоверной общественно значимой информации". Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Заблокированное издание - одно из старейших в Рунете. Оно было основано в феврале 1998 года издателем Дмитрием Ицковичем, политологом Кириллом Роговым и политтехнологом Модестом Колеровым. Редакция блокировку на территории РФ не комментировала.

С начала российского вторжения в Украину были заблокированы больше 10 тысяч сайтов, закрыты десятки СМИ, несколько сотен журналистов вынуждены были покинуть страну, приводит данные статистики "Радио Свобода".

 

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