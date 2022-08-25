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Фото: Fotolia/Calado
Цифровые технологииРоссия

В РФ заблокировали новостной агрегатор The True Story

Анастасия Аринушкина
1 ч. назад

Новостной агрегатор, созданный экс-главой проекта "Яндекс.Новости", проработал без блокировок три дня. Лев Гершензон призвал читать The True Story через VPN.

https://www.dw.com/ru/roskomnadzor-zablokiroval-novostnoj-agregator-the-true-story/a-62934028

Роскомнадзор в четверг, 25 августа, заблокировал новостной агрегатор The True Story, который создал экс-глава проекта "Яндекс.Новости" Лев Гершензон. Блокировка была произведена по требованию Генпрокуратуры.

Сайт The True Story проработал в России всего три дня. Сам Гершензон назвал блокировку "плановым переходом на следующую стадию" и призвал россиян продолжать пользоваться новостным агрегатором через VPN. "Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня - видимо, август и сезон отпусков", - написал предприниматель на своей странице в Facebook.

Блокировки СМИ в РФ после начала войны в Украине

После начала российского вторжения в Украину Роскомнадзор стал блокировать сайты независимых российских и иностранных СМИ. Так, регулятор уже заблокировал десятки ресурсов. Среди них - сайты немецкого таблоида Bild, финской телерадиокомпании Yle, армянской службы "Радио Свобода", Deutsche Welle, Euronews и Delfi.

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