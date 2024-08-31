РКН требует удалить с сайта Freedom letters речи политзэков

Роскомнадзор (РКН) потребовал удалить с сайта издательства Freedom letters сборник последних речей российских обвиняемых и политзаключенных "Непоследние слова", сообщила в субботу, 31 августа, газета "Новая.Европа" со ссылкой на издательство.

В уведомлении РКН, имеющемся в распоряжении "Новой", утверждается, что сборник "содержит ложные сообщения об актах терроризма" или "иную недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

Роскомнадзор также вторично потребовал удалить с сайта издательства постапокалиптический роман Ивана Филиппова "Мышь", заявляя, что тот "содержит ложные сообщения об актах терроризма".

Фигурант реестра запрещенной информации

Ранее РКН внес в реестр запрещенной информации сайт Freedom Letters, а также BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads. По заключению ведомства, на этих ресурсах "размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и вооруженных сил РФ".

Если владельцы проигнорируют предупреждения ведомства, то доступ к сайтам будет заблокирован на территории РФ, предупредили в Роскомнадзоре.

30 августа стало известно, что регулятор потребовал удалить с сайта Freedom letters квир-роман "Спрингфилд". В уведомлении от РКН, которое есть в распоряжении "Новой.Европа", указывается, что ссылка на него содержит "запрещенную информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения".