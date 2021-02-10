Роскомнадзор грозит "Радио Свобода" блокировкой

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) грозит "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/СЕ) многократным увеличением штрафов или блокировкой ресурса на территории России, если медиакорпорация и дальше не будет исполнять требования о маркировке материалов СМИ, признанного в РФ "иноагентом". Об этом в среду, 17 февраля, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора уже составлено 195 протоколов за нарушения правил маркировки, сумма штрафов, назначенных судом, достигла 19,3 млн руб. В свою очередь медиакорпорация РСЕ/СЕ 5 февраля на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть вдвое больше основного текста новости.

Смотрите также: