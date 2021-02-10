 Роскомнадзор грозит ″Радио Свобода″ блокировкой | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2021

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Россия

Роскомнадзор грозит "Радио Свобода" блокировкой

Роскомнадзор пытается заставить медиакорпорацию исполнять требования о маркировке материалов СМИ, признанного в России "иноагентом". Уже составлено 195 протоколов, сумма штрафов превысила 19 млн рублей.

Эмблема медиакорпорации на штаб-квартире в Праге

Эмблема медиакорпорации на штаб-квартире в Праге

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) грозит "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/СЕ) многократным увеличением штрафов или блокировкой ресурса на территории России, если медиакорпорация и дальше не будет исполнять требования о маркировке материалов СМИ, признанного в РФ "иноагентом". Об этом в среду, 17 февраля, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его гендиректора уже составлено 195 протоколов за нарушения правил маркировки, сумма штрафов, назначенных судом, достигла 19,3 млн руб. В свою очередь медиакорпорация РСЕ/СЕ 5 февраля на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября 2020 года, сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть вдвое больше основного текста новости.

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    Автор: Михаил Бушуев


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