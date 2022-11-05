Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Бизнес, связанный с роскошными часами, процветает несмотря на пандемию коронавируса, инфляцию, проблемы с поставками и угрозу экономического спада. Кто, почему и зачем покупает часы класса люкс.

Те, кто имеет дело с роскошными часами, обычно молчат. Продажи, оборот, прогнозы - многие ювелиры дают лишь неофициальные комментарии и не хотят, чтобы их цитировали. Производители часов не дают интервью. Немецкое центральное объединение часов, ювелирных изделий и хронометрии вообще не отвечает на запросы, а Швейцарская часовая федерация отмахивается от них по удивительной причине: роскошные часы, дескать, не ее тема.

Но и из неофициальных разговоров ясно: бизнес, связанный с часами класса люкс, процветает. Несмотря на пандемию коронавируса, инфляцию, энергетический кризис, проблемы с поставками и угрозу экономического спада.

Большинство тикающих ювелирных изделий поставляется из Швейцарии - от Rolex, Patek Philippe, Omega или Cartier (французский производитель, входящий в швейцарскую группу Richemont). Только в Германии в 2021 году объем продаж часов класса люкс вырос до 1 млрд евро, это почти на 13 процентов больше, чем годом ранее. Это легко компенсировало спад продаж в начале пандемии коронавируса в 2020 году. Около трети покупателей часов и ювелирных изделий отправляются за покупками за рубеж, а в 2020 году такие поездки были возможны лишь в ограниченном объеме, говорится в исследовании McKinsey & Company и The Business of Fashion.

Федерация швейцарской часовой промышленности утверждает, что в 2021 году в мире экспортировалось на 30 процентов больше часов. Если рассматривать общую стоимость экспортируемых швейцарских часов, то почти три четверти приходится на часы класса люкс стоимостью не менее 3000 швейцарских франков.

Спрос держится на высоком уровне

Но купить такие дорогие часы не так легко. Невозможно просто пойти к ювелиру, выложить на стол несколько тысяч евро и получить желаемый Rolex, говорит ювелир Томас Керстинг (Thomas Kersting). Он продает в Бонне элитные часы. "В настоящее время это непросто, потому что у нас чрезвычайные проблемы с доставкой. Rolex, например, поставляет не так много, а спрос на них чрезвычайно высок".

Часы Omega Seamaster 300 Spectre были выпушены ограниченной серией Фото: Omega/Russian Look/Zuma/picture alliance

Тем более что часовщики сдерживают предложение, но в то же время разжигают желание приобрести эксклюзивные экземпляры, что еще больше повышает спрос, несмотря на высокие цены. С этой целью, например, они любят выпускать ограниченные серии популярных линий часов. Для клиентов это означает терпение и ожидание. "Иногда клиентам приходится ждать свои часы два или три года", - отмечает Керстинг.

Другой ювелир из Гамбурга, не пожелавший назвать своего имени, сообщает, что в настоящее время нет никакой информации о том, когда производители элитных часов смогут осуществить поставки. А некоторые модели часов, может так статься, он никогда не получит в свой магазин. Весь предыдущий опыт окажется недействительным, поскольку производителям часов также приходится иметь дело с нарушением цепочек поставок, отсутствием сырья и нехваткой квалифицированных работников.

Подержанные часы - в разы дороже

Тот, кто не хочет погружаться в эту неопределенность или ждать, может залезть поглубже в карман и поискать на онлайн-площадках подержанные элитные часы. Ведущим мировым онлайн-рынком является Chrono24. Ежегодно здесь продаются часы класса люкс на сумму около 15 млрд евро.

Тим Штраке (Tim Stracke) стал одним из основателей этой платформы 12 лет назад. Война в Украине, инфляция, неопределенность - все это не повредило его бизнесу, наоборот. "Для нас пандемия была чрезвычайно полезной, за исключением первых пяти недель, - говорит Штраке. "Как в то время, когда магазины были повсеместно закрыты, так и в последующий период мы наблюдали чрезвычайно высокие показатели роста. В настоящее время плюс 40 процентов, если сравнивать первую половину 2022 года с первой половиной 2021 года".

Часы Rolex Cosmograph Daytona, принадлежащие актеру Полу Ньюману, проданы в 2017 году за 17,8 млн долларов. Фото: Martial Trezzini/Keystone/picture alliance

От 20 тысяч до 30 тысяч часов ежемесячно переходят из рук в руки на Chrono24. Но не каждый покупатель заинтересован лишь в том, чтобы носить на руке дорогой престижный предмет. Ювелир Томас Керстинг тоже заметил это. "В прошлом люди, интересующиеся часами, обращались к нам с запросами, - говорит Керстинг. - Сейчас у нас также много запросов, из которых мы чувствуем, что заинтересованные лица ищут объект для инвестиций или хотят торговать часами и заработать на них немного быстрых денег".

Кризис последних лет привел к буму продаж

Тим Штраке предполагает, что рост инфляции будет подпитывать спрос на роскошные часы. Конечно, вложение денег в часы тоже связано с риском. Даже если рынок в целом переживает бум, цены на некоторые специальные модели на черном рынке снова несколько снизились.

"Следует также сказать, что цены в апреле и начале мая достигли уровней, которые уже не были здоровыми для рынка", - говорит Штраке. "Бывало так, что вы могли купить Rolex в магазине, и как только выходили за порог, часы стоили вдвое, а иногда и втрое дороже". В случае с Patek Philippe Nautilus разница между ценой в магазине и ценой на рынке подержанных часов гораздо выше.

Поэтому Тим Штраке считает происходящее скорее коррекцией рынка: цены на большинство элитных часов останутся стабильными или немного вырастут. "В этом году мы ожидаем, что объем торговли составит более 2 миллиардов евро", - говорит Штраке.

Основным рынком сбыта подержанных элитных часов являются США. Для новых же хронометров важную роль играют азиатские рынки, особенно Китай и Гонконг. По данным консалтинговой компании McKinsey, здесь продается около половины всех часов класса люкс. С другой стороны, бизнес с Китаем - дело непростое. При импорте часов в Китай взимаются чрезвычайно высокие налоги, а внутри Китая продается не так много подержанных часов.

Послы бренда способствуют росту цен

Часы Рафаэля Надаля Richard Mille RM 27-04 Фото: Stephane Allaman/DPPI media/picture alliance

По словам Штраке, главным фактором высоких цен является бренд. Во-вторых, важно, сколько часов той или иной модели находится в обращении или произведено. Кроме того, немаловажную роль играют так называемые послы бренда. По словам Штраке, самыми дорогими часами, проданными на Chrono24, были Richard Mille, модель, которую в качестве талисмана носит теннисист Рафаэль Надаль. Цена - 1,3 млн долларов. В день, когда Надаль играл в финале Открытого чемпионата Австралии в январе, Chrono24 получил наибольшее количество поисковых запросов за день.

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