Семьи пассажиров рейса MH370 призвали возобновить поиски

Никаких следов пропавшего с радаров в 2014 году малайзийского самолета с 239 людьми на борту так и не было найдено. Около 500 родственников пассажиров и их сторонники собрались в Малайзии, чтобы провести день памяти.

Около 500 родственников пассажиров рейса MH370 и их сторонники призвали начать новые поиски малайзийского самолета, который числится пропавшим без вести уже почти десять лет. Люди собрались в воскресенье, 3 марта, в торговом центре недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпура, чтобы провести день памяти, сообщает агентство AFP. Некоторые приехали из Китая, откуда были родом почти две трети пассажиров самолета.

"Последние десять лет были для меня сплошными эмоциональными горками", - сказала агентству 36-летний адвокат Грейс Натан, чья мать была на борту самолета. "MH370 - это не история", - добавила она, призвав к новым поискам. 67-летняя Лю Шуан Фонг из Китая, потерявшая на борту сына, потребовала "справедливости" для него. "Где самолет?" - задалась она вопросом, и потребовала продолжить поиски.

Крушение рейса MH370

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 по маршруту Куала Лумпур - Пекин исчез с радаров в ночь с 7 на 8 марта 2014 года менее, чем через час после взлета. На борту лайнера находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предположительно лайнер потерпел крушение, и его останки находятся где-то на дне южной части Индийского океана. В январе 2015 года власти Малайзии официально объявили всех находившихся на борту погибшими.

Все попытки найти самолет или тела пассажиров и членов экипажа до сих пор остаются безрезультатными. В ходе подводных поисков на территории площадью 120 000 квадратных километров не было обнаружено никаких следов обломков. В разное время в разных местах были обнаружены 27 фрагментов, принадлежавших пропавшему самолету. Из этого эксперты сделали вывод, что машина развалилась, но они так и не смогли окончательно решить: произошло ли это в воздухе или при ударе об воду и по какой причине. Судьба рейса MH370 остается загадкой.

Рейс MH370: Конспирологические теории

В конце июля 2018 года правительство Малайзии представило "окончательный доклад" по итогам расследования исчезновения самолета. Основной вывод 450-страничного документа сводится к тому, что команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370".

В докладе также не нашлось никаких правдоподобных объяснений тому, почему машина внезапно посреди ночи отклонилась от курса, и, возможно, еще несколько часов продолжала полет, не отвечая на запросы диспетчеров. При этом, отмечается в документе, "не может быть исключена возможность вмешательства неких третьих лиц" в судьбу лайнера.

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