В Пекине рассматривают иски семей жертв авиакатастрофы MH370

Более 40 семей китайцев, погибших в авиакатастрофе самолета Malaysia Airlines в 2014 году, требуют компенсаций от авиакомпании, производителя самолетов и страховщиков.

В КНР начались судебные слушания по делам о выплате компенсаций семьям десятков китайцев, погибших на борту рейса MH370 малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в 2014 году на маршруте Куала-Лумпур - Пекин. На процессе в Пекине с понедельника, 27 ноября, рассматриваются иски более 40 семей к авиакомпании Malaysia Airlines, авиастроительному концерну Boeing, производителю двигателей Rolls-Royce и страховой группе Allianz, сообщила государственная телекомпания CCTV.

Каждая из семей подала иск о гражданской компенсации в размере от 10 млн до 80 млн юаней (в пересчете 1,28 млн - 10,25 млн евро), а также о компенсации морального ущерба на сумму от 30 млн до 40 млн юаней (3,84 млн - 5,1 млн евро). Как отметила CCTV, семьи более 110 других пассажиров уже достигли соглашения с ответчиками и получили от 2,5 до 3 млн юаней.

В центре внимания при этом, помимо компенсаций, находится выяснение обстоятельств исчезновения самолета. При этом неясно, какой юрисдикцией обладает китайский суд при удовлетворении требований о компенсациях. Министерство транспорта Малайзии и авиакомпания Malaysia Airlines отказались комментировать данный судебный процесс.

Катастрофа рейса MH370 почти 10 лет назад

Самолет Boeing 777 пропал 8 марта 2014 года, на его борту находились 239 человек, в основном граждан Китая. Расследование авиакатастрофы проводилось 4 года, за это время так и не удалось выяснить причины трагедии, а в поисковой зоне в Индийском океане площадью 120 тысяч кв. км были найдены лишь несколько обломков. В январе 2017 года крупнейшая в истории авиации поисковая операция под руководством Австралии была завершена без результатов. Не принесла успехов и частная поисковая операция в 2018 году.

Катастрофа MH370 считается одной из наиболее загадочных в истории авиации. Спустя час после вылета экипаж самолета в последний раз вышел на связь, затем воздушное судно отклонилось от первоначального курса, пропало с радаров и отключило системы оповещения, однако еще более 7 часов находилось в воздухе.

Согласно данным расследования, MH370 разбился от пикирующего падения в воду, экипаж не пытался выполнить приводнение. В официальном докладе отмечается, что "не исключена возможность вмешательства неких третьих лиц в судьбу лайнера".

Смотрите также: