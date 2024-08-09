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В Дрездене оркестром будет дирижировать робот

Елена Дожина
9 августа 2024 г.

Дрезденский симфонический оркестр готовит себе и слушателям впечатляющий подарок - "двойной" концерт, в котором после антракта вместо дирижера музыкантами будет руководить робот.

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Специалист из Технического университета Дрездена и директор Дрезденского симфонического оркестра обучают робота дирижировать при помощи специальных перчаток
Специалист из Технического университета Дрездена и директор Дрезденского симфонического оркестра обучают робота дирижироватьФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

В октябре 2024 года посетителей концерта Дрезденского симфонического оркестра ожидает необычное зрелище. В честь 25-летнего юбилея коллектива на сцене Фестивального зала Хеллерау в Дрездене музыкантами будет дирижировать робот.

Первой частью концерта под названием "Роботы.Симфония" ("Roboter. Sinfonie") будет руководить известный немецкий дирижер Михаэль Хельмрат (Michael Helmrath). После антракта он передаст дирижерскую палочку своему коллеге - роботу "MAiRA Pro S". Это чудо техники, символизирующее, судя по названию, некое женское начало, представляет из себя три руки, способные координировать сложные музыкальные интерпретации, которые не под силу дирижеру-человеку.

Человек бы не справился

Идея доверить руководство оркестром роботу возникла у директора Дрезденского симфонического оркестра Маркуса Риндта (Markus Rindt) еще 20 лет назад. Однако, как он сказал в одном из интервью, это была чистая утопия, о современных технических возможностях не приходилось даже мечтать. В то время уже существовали промышленные роботы, но машин, предназначенных специально для взаимодействия и руководства людьми, еще не было.

Робот-дирижер "MAiRA Pro S" был создан в сотрудничестве с Техническим университетом Дрездена. Маркус Риндт сознательно решил не использовать искусственный интеллект для управления механическим дирижером. В настоящее время его обучают мастерству люди. Движения моделируются и передаются машине при помощи специальной перчатки для отслеживания движений обычного дирижера. Руки робота, благодаря семи "суставам", из которых они состоят, могут действовать очень плавно и должны будут с точностью воспроизвести на концерте все выученное накануне.

К исполнению запланировано сложное музыкальное произведение "#kreuzknoten" Виланда Райссмана (Wieland Reissmann). "MAiRA Pro S" будет дирижировать всеми своими руками разделившимся оркестром, который должен играть одновременно в разных темпах. "Две из трех рук будут вести оркестр через пересекающиеся темпы. Одна половина музыкантов начинает играть медленно и затем ускоряется, а другая, наоборот, будет замедляться. Из-за такой ритмической особенности "#kreuzknoten" невозможно дирижировать одному человеку", - объяснил Риндт в интервью газете Leipziger Volkszeitung. Как это будет звучать в комплексе, когда три оркестровые секции играют вместе в разных метрах и темпах, ритмично удаляясь друг от друга, чтобы в конце концов встретиться снова - вскоре можно будет услышать в Дрездене.

Будущее - уже сегодня

Предстоящий концерт - не первый случай, когда робот дирижирует оркестром. Однако до сих пор это были скорее художественные эксперименты.

В то же время организаторы отмечают, что этот "гибридный" музыкальный проект призван стать не только воплощением новых творческих и технических подходов в концертом зале. Вместе с этим поднимаются такие важные социальные вопросы, как, например, насколько меняет наше восприятие использование современных технологий в искусстве, может ли робот заменить человеческую харизму и способность к интерпретации и так далее.

Инновационный проект с концертом "Roboter.Sinfonie", тематизирующий интеграцию роботов в жизненное пространство людей, откроет Фестиваль цифрового искусства (Festival for Digital Arts), который пройдет с 12 по 27 октября 2024 года. Концерты Дрезденского симфонического оркестра под руководством тандема человека и робота запланированы на 12 и 13 октября в Фестивальном зале Хеллерау (Festspielhaus Hellerau). Хеллерау - один из районов сегодняшнего Дрездена - был создан более 100 лет назад как творческое и экспериментальное место для художественного авангарда. Это один из важнейших центров современного искусства в Германии и Европе, прославившийся своей традицией проведения культурных мероприятий, ориентированных на будущее, и связанных с глобальными и цифровыми трансформациями.

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