Ринкевичс назвал "запугиванием" угрозы Путина в адрес Латвии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал "политикой запугивания" угрозы президента РФ Владимира Путина, заявившего о плохом обращении латвийских властей с русскоязычным населением. "Это типичный нарратив российской пропаганды последнего времени о том, что над всеми их гражданами или представителями "русского мира" (в других странах. – Ред.) жестоко издеваются", - заявил Ринкевичс газете Neatkariga Rita Avize в среду, 6 декабря. По его словам, на самом деле таким образом "пытаются отвлечь внимание от зверств, которые Россия совершает в Украине".

На встрече с членами президентского совета по правам человека Путин 4 декабря обвинил латвийские власти в "свинском" обращении с русскоязычным населением и пригрозил негативными последствиями для Латвии. "Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны", - заявил он.

Живущие в Латвии россияне должны сдать экзамен по языку

В середине сентября в Латвии вступили в силу поправки в иммиграционное законодательство, согласно которым живущие в стране граждане РФ в течение двух лет должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы получить новый статус постоянного жителя Евросоюза. На это время им будут выдавать временное ВНЖ с неограниченным правом на трудоустройство, правом на получение госуслуг, в том числе пенсий и пособий.

По данным латвийских властей, новые правила касаются 25 тысяч человек. Россияне, не записавшиеся на экзамен по латышскому языку и не подавшие документов на продление постоянного вида на жительство, могут в ближайшее время получить письма с требованием покинуть страну в течение трех месяцев. Число их адресатов может составить около 6000 человек.

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