Россия провела учения по имитации "ядерного удара"

Выполнены пуски баллистических ракет "Ярс", "Синева" и "Булава", заявили в Минобороны РФ. К тренировке привлекались наземная, морская и авиационная составляющие сил стратегического сдерживания.

В ходе тренировки стратегических ядерных сил сдерживания РФ отрабатывался "массированный ядерный удар" в ответ на "ядерный удар противника". Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов, которого во вторник, 29 октября, цитируют российские госагентства.

По словам Белоусова, "тренировка по управлению Вооруженными силами РФ" проводилась под руководством Путина.

К учениям привлекались наземная, морская и авиационная составляющие "ядерной триады"

Как сообщили в Минобороны РФ, с государственного испытательного космодрома "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава", указали в ведомстве.

К тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования, добавили там.

Контроль за пусками осуществлялся из Национального центра управления обороной РФ.

Проверена подготовленность органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по управлению подчиненными силами. Задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, утверждают в Минобороны РФ.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, маневры - регулярное и плановое мероприятие.

Маневры НАТО Steadfast Noon

НАТО с 14 по 24 октября проводила ежегодные маневры по защите стран-участниц альянса, в ходе которых отрабатывалось применение ядерного оружия. По информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в учениях Steadfast Noon ("Стойкий полдень") принимали участие около 2 тыс. военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиабазах.

В ходе воздушных маневров было задействовано более 60 самолетов, среди которых - современные истребители, способные нести американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, дальние бомбардировщики, а также самолеты наблюдения и дозаправки.

В этом году маневры прошли на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании и Дании. В военных учениях принимали участие самолеты из 13 стран НАТО, включая Германию.

Учения были призваны послать Москве четкий сигнал, что Североатлантический альянс готов защищаться, в том числе с помощью ядерного оружия, "если случится худшее", отмечали в НАТО.

Программа альянса по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что этот вид размещенного в Европе американского оружия в чрезвычайных ситуациях может быть применен по объектам противника с самолетов стран-партнеров.