 РФ объявила персоной нон грата помощника румынского военного атташе | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2021

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Россия

РФ объявила персоной нон грата помощника румынского военного атташе

Посла Румынии Кристиана Истрате вызвали в МИД РФ, где ему была вручена нота. Помощник атташе по вопросам обороны должен покинуть РФ "в течение 72 часов".

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии в Москве. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве при этом указали, что посла Кристиана Истрате вызвали в МИД, где ему была вручена нота.

Помощнику атташе предписали покинуть Россию "в течение 72 часов".

Как следует из данных на сайте диппредставительства, пост заместителя военного, военно-морского и воздушного атташе Румынии занимает Алин Илиеску.

В ответ на действия Бухареста

В российском министерстве отметили, что этот шаг предпринят в ответ на объявление румынской стороной 26 апреля персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве РФ в Бухаресте Алексея Гришаева.

Ранее аналогичный статус был присвоен десяткам российских дипломатов Словакией и странам  Балтии в знак солидарности с Чехией.

Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов


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