РФ объявила персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши

МИД РФ объявил персонами нон грата пять сотрудников посольства Польши в РФ. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая", - указали в МИД.

Объявление сделано после визита в ведомство посла Польши в РФ Кшиштофа Краевского. Ему был выражен "решительный протест" в связи с признанием 15 апреля трех сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата. По данным МИД Польши, эти сотрудники посольства "нарушили дипломатический статус и осуществляли деятельность в ущерб" Варшаве.

Польша ранее также выразила полную солидарность с введением США новых санкций в отношении России. "Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - отмечает польское внешнеполитическое ведомство.

Отношения России и Запада продолжают ухудшаться

В МИД РФ уточнили, что, по версии Польши, дипломаты были причастны к кибератакам.

Данные шаги Польши стали подтверждением того, что Варшава сознательно "реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений", утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отношения России и Запада продолжают ухудшаться. За последние недели об отправке на родину сотрудников российских дипмиссий по разным причинам заявили Соединенные Штаты, Болгария, Украина, Чехия, Словакия. Москва в ответ высылает дипломатов этих стран.

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