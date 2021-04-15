Польша высылает трех российских дипломатов

Польша выслала из страны трех российских дипломатов. Российскому послу вручена дипломатическая нота, в которой информировалось о признании трех сотрудников посольства РФ в Варшаве персонами нон грата, сообщил польский МИД в четверг, 15 апреля. Министерство указало, что названные сотрудники посольства нарушили дипломатический статус и осуществляли деятельность в ущерб Польше.

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что Варшава полностью солидарна с введением США новых санкций в отношении России. "Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее правильным ответом на враждебные действия Российской Федерации", - отмечает польское внешнеполитическое ведомство.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Москвы. Из страны будут высланы 10 российских дипломатов. Кроме того, глава Белого дома издал указ "о чрезвычайном положении в стране в связи с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которую представляет собой "определенная вредоносная внешнеполитическая деятельность правительства РФ".

Под новые ограничительные меры США, в частности, подпали 16 организаций и 16 физических лиц. В их числе - первый замруководителя администрации президента Алексей Громов (который уже находится под утвержденными ранее санкциями) и компании бизнесмена Евгения Пригожина.

НАТО выразила поддержку этому шагу Вашингтону, охарактеризовав действия России как угрозу евроатлантической безопасности.

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