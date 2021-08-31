РФ непричастна к убийству Эстемировой, счел ЕСПЧ. Что говорят правозащитники

Российские власти не провели эффективного расследования убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, постановил суд. DW выяснила, почему правозащитники считают это решение "половинчатым".
Российские власти не обеспечили эффективное расследование убийства известной журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой, однако убедительных доказательств причастности к этому преступлению российского государства нет. Такое решение вынес во вторник, 31 августа, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев жалобу Светланы Эстемировой, сестры убитой, против Российской Федерации.
В то же время ЕСПЧ указал, что российские власти не предоставили ему материалы дела в полном объеме, и постановил, что Россия должна выплатить заявительнице 20 000 евро "в качестве компенсации нематериального ущерба".
Интересы Светланы Эстемировой в Страсбурге представлял правозащитный центр "Мемориал", с которым Наталья Эстемирова сотрудничала с 1999 года вплоть до своей гибели в 2009 году, и Европейский центр защиты прав человека (EHRAC) в Лондоне. Непосредственно после обнародования решения ЕСПЧ по делу Эстемировой для DW его прокомментировали председатель Совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов, глава EHRAC Филип Лич, а также эксперт Amnesty International по России Наталья Прилуцкая.
Журналистка и правозащитница Наталья Эстемирова была похищена в Грозном 15 июля 2009 года, в тот же день ее тело с ранениями в грудь и в голову нашли в Ингушетии, в поле у шоссе около села Гази-Юрт.
По мнению Светланы Эстемировой, к убийству ее сестры причастны российские военнослужащие, а его мотивом стало расследование похищений, пыток и внесудебных расправ, предположительно совершенных российскими военными в ходе антитеррористических операций в Чечне с 1999 по 2009 годы.
В документах, направленных ею в ЕСПЧ в 2015 году, Эстемирова указала, что перед убийством ее сестра получала угрозы, в том числе от представителей власти в Чечне. Однако доводы о возможной причастности к убийству российских государственных военнослужащих в суде сочли неубедительными и полученными "понаслышке".
"Это решение суда мы оцениваем, мягко говоря, как половинчатое", - указывает в беседе с DW Александр Черкасов. "Наташа Эстемирова расследовала военные преступления, преступления против человечности, в том числе насильственные исчезновения, и сама стала жертвой такого насильственного исчезновения и внесудебной казни", - уверен правозащитник.
Он напоминает, что российское следствие первоначально рассматривало разные версии убийства Эстемировой, однако в начале 2010 года основным подозреваемым был назван чеченский боевик Алхазур Башаев, убитый в ходе спецоперации несколькими неделями ранее, 13 ноября 2009 года.
Одним из доказательств следствие сочло пистолет, найденный в заброшенном доме боевика. Рядом с оружием лежало поддельное милицейское удостоверение с фотографией Башаева. "Проблема в том, что это фото было взято из отдела паспортного стола, где хранятся копии фотографий из выдаваемых документов. У боевиков доступа к такого рода архивам нет", - указывает глава Совета ПЦ "Мемориал".
Другая "улика" - частицы кожи предполагаемого убийцы под ногтями Эстемировой. Следствие заявило, что они принадлежат Башаеву. Однако сотрудники ПЦ "Мемориал", разыскавшие двоюродного брата боевика и проведя анализ его ДНК, убедились в ложности этого утверждения.
Особо отмечают в "Мемориале" тот факт, что из более 10 тысяч страниц материалов дела в Страсбург было направлено лишь порядка полутора тысяч страниц. "Причем там не было как раз тех материалов, которые могли бы указывать на версию о причастности к убийству властей РФ", - подчеркивает Черкасов.
"Половинчатым" ("mixed judgement") считает решение ЕСПЧ по делу Эстемировой и глава Европейского центра защиты прав человека (EHRAC), профессор права Мидлсекского университета в Лондоне Филип Лич. В беседе с DW он отмечает важность решения ЕСПЧ об отсутствии эффективного расследования в РФ похищения и убийства Натальи Эстемировой. "Тем не менее для ее семьи стало разочарованием, когда суд не признал, что ответственность за эти преступления лежит на самом государстве", - добавляет он.
Российская правозащитница активно сотрудничала с EHRAC, Филип Лич знал ее лично. У него не вызывает сомнений, что Эстемирову убили из-за ее правозащитной деятельности. "Она сама ходила по селам, общалась с семьями, собирала улики и именно поэтому превратилась в "мишень", - говорит британский эксперт.
По мнению Лича, для принятия решения по делу Эстемировой суду необходимо было учитывать широкий контекст ситуации в Чечне и России в то время. "Правозащитники, в том числе Наталья Эстемирова, получали прямые угрозы со стороны чеченских властей. Они подвергались пыткам и убийствам, а Чечня и Ингушетия находились под жестким контролем властей", - отмечает он. Ситуация, при которой автомобиль (в котором находилась похищенная. - Ред.) прошел через несколько КПП, была возможна только в том случае, если за рулем находились государственные военнослужащие или сотрудники спецслужб, полагает Лич.
Не идеализируя решения ЕСПЧ по делу Эстемировой, эксперт международной правозащитной организации Amnesty International по Восточной Европе Наталья Прилуцкая считает его, однако, "первым шагом по достижению справедливости".
"Конечно, хотелось бы увидеть более сильное решение суда - и в оценке того, насколько в этом преступлении могли быть задействованы российские власти, и в плане указаний на то, насколько эффективной должна была быть работа по его расследованию в РФ", - говорит Прилуцкая в интервью DW.
При этом она не разделяет мнение о том, что ЕСПЧ стал более благосклонен к российским властям. "Мы видим, что суд принимает и другие решения", - напоминает она.
Последуют ли власти РФ рекомендации ЕСПЧ провести эффективное расследование убийства Эстемировой? Филип Лич не готов ответить на этот вопрос однозначно.
"При нынешнем режиме в России предсказать, что случится в краткосрочной перспективе, очень трудно", - говорит он. Тем не менее заниматься подобными делами важно. Ведь если политическая ситуация изменится, в ЕСПЧ будут материалы, которые даже спустя годы позволят установить, какая мера наказания будет являться подходящей, считает эксперт.
Александр Черкасов из ПЦ "Мемориал" настроен скептически. По его наблюдениям, отношения РФ с ЕСПЧ на протяжении многих лет являются "однобокими": Россия исправно платит присужденную истцу сумму, однако, когда речь заходит о необходимости провести эффективное расследование, "не делается ничего". "Я не знаю ни одного случая, при котором после решения Страсбургского суда по кавказским делам виновный был бы найден и наказан", - подчеркивает правозащитник.
Со своей стороны, Наталья Прилуцкая из AI убеждена, что найти убийц Эстемировой можно будет только, если международные организации не станут молчать. "Нельзя опускать руки и оставлять попытки добиться справедливости", - говорит она.
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