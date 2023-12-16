Reuters: Вена не будет блокировать пакет санкций по России

Австрия перестала блокировать 12-й пакет антивоенных санкций ЕС в отношении России. В свою очередь Украина согласилась убрать банк Raiffeisen Bank International (RBI) из черного списка "международных спонсоров войны". Об этом вечером в субботу, 16 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

"Австрийская оговорка по санкциям снята", - приводит агентство слова неназванного европейского дипломата.

Кроме прочего, агентство ссылается на информацию на одном из украинских правительственных сайтов. На сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции, на котором обнародован список "международных спонсоров войны" , на момент публикации в отношении RBI было сказано следующее: "Статус приостановлен на время двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии".Украинский список "международных спонсоров войны"

Составленный в Киеве список "международных спонсоров войны" направлен на то, чтобы выделить компании, ведущие бизнес с Россией и "поддерживающие военные действия, например, путем уплаты налогов", напоминает агентство. Юридической силой этот список не обладает, но имеет символическое значение. В частности, из-за него компании, продолжающие бизнес в России, несмотря на агрессию Москвы против Украины, испытывают общественное давление. Raiffeisen Bank ранее объявил о намерении уйти из РФ, однако до сих пор не пошел на этот шаг.

RBI попал в украинский черный список в марте 2023 года. Одной из причин этого Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) назвало продолжение банком работы в России. Австрия добивалась исключения Raiffeisen Bank из списка в обмен на зеленый свет Вены по 12-му пакету антивоенных санкций ЕС, указывает Reuters.

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