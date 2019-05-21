Reuters рассказал о проблемах с эвакуацией грязной нефти из "Дружбы"

При устранении загрязненной хлорорганикой нефти из трубопровода "Дружба" возникли сложности. Об этом Reuters сообщили три информированных источника в отрасли, передает агентство во вторник, 21 мая.

По данным агентства, план перезапуска трубопровода предполагал, что львиную долю загрязненной нефти для последующего разбавления чистой нефтью и переработки примет НПЗ Leuna в Германии, принадлежащий французской нефтегазовой компании Total. Однако на прошлой неделе на НПЗ Leuna были остановлены установки, и прекращена в том числе и первичная переработка. По мнению источников, это может быть связано с тем, что завод перерабатывал нефть Urals, зараженную хлорорганикой.

Таким образом могут быть сорваны планы быстрой эвакуации из трубопроводов остающихся порядка 8-9 миллионов баррелей некондиционной нефти, рыночная стоимость которой до загрязнения составляла от 560 до 630 миллионов долларов.

В Беларуси остается более 1 млн тонн грязной нефти

При этом, по словам председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, на территории Беларуси остается 1,2 миллиона тонн загрязненной российской нефти, что препятствует нормальному транзиту нефти. По расчетам "Белнефтехима", в мае будет обеспечено лишь менее 7 процентов от запланированного транзита, заявил Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он выразил надежду на то, что грязной нефти на территории страны не останется к августу, и лишь тогда появится возможность обеспечить транзит в полном объеме.

Проблема с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба"

В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны из России. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Переход к альтернативной энергетике Уголь, нефть и газ - главные враги Парниковым газом номер один является СО2. Сжигание угля, нефти и газа - это причина образования 65 процентов всех парниковых газов. Вырубка лесов обуславливает выделение 11 процентов СО2. Главными причинами появления в атмосфере метана (16 процентов) и оксида азота (шесть процентов) на сегодня являются индустриальные методы в сельском хозяйстве.

Переход к альтернативной энергетике Требуется новый подход Если все останется, как и прежде, то, согласно данным Всемирного совета ООН по защите климата (IPCC), к 2100 году температура на Земле поднимется на 3,7-4,8 градуса. Однако еще можно добиться того, чтобы этот показатель не превышал 2 градуса. Для этого необходимо как можно скорее отказаться от использования ископаемого топлива - эксперты по климату говорят, что самое позднее к 2050 году.

Переход к альтернативной энергетике Энергия солнца как двигатель прогресса Солнце постепенно становится самым дешевым источником энергии. Цены на солнечные батареи за последние пять лет упали почти на 80 процентов. В Германии стоимость энергии, полученной в результате применения фотовольтаики, составляет уже 7 центов за киловатт-час, в странах с большим количеством солнечных дней - меньше 5 центов.

Переход к альтернативной энергетике Все больше и эффективнее Энергия ветра очень недорога, и в мире наблюдается бум в этой области. В Германии 16 процентов всей электроэнергии вырабатывается на ветряных установках, в Дании - почти 40 процентов. К 2020 году Китай планирует удвоить выработку на ветряках - сегодня они производят 4 процента всей электроэнергии страны. Типичная ветряная турбина покрывает потребности 1900 немецких домашних хозяйств.

Переход к альтернативной энергетике Дома без ископаемого топлива Хорошо изолированные дома требуют сегодня очень мало энергии, как правило, для электро- и теплоснабжения достаточно солнечных батарей, установленных на крыше. Некоторые дома производят даже слишком много энергии - она в дальнейшем может быть использована, к примеру, для зарядки электромобиля.

Переход к альтернативной энергетике Эффективное энергоснабжение экономит деньги и CO2 Важный момент в деле защиты климата - это эффективное использование энергии. Качественные светодиодные лампы потребляют десятую часть энергии, по сравнению с традиционными лампами накаливания. Это позволяет сократить выбросы СО2 и сэкономить деньги. Запрет на продажу ламп накаливания в ЕС дал дополнительный толчок развития светодиодным технологиям.

Переход к альтернативной энергетике Экологически чистый транспорт Нефть имеет сегодня большое значение для транспорта, но ситуация может измениться. Альтернативы уже существуют - к примеру, этот рейсовый автобус в Кельне работает на водородном топливе, которое вырабатывается с помощью ветра и солнца путем электролиза. Такой транспорт не выделяет СО2.

Переход к альтернативной энергетике Первый серийный автомобиль на водороде С декабря 2014 года Toyota начала продажи первого серийного автомобиля, работающего на водородном топливе. Заправка длится всего несколько минут и "полного бака" хватит на 650 км пути. Эксперты полагают, что экологически чистый транспорт может использовать водород, биогаз или аккумуляторы.

Переход к альтернативной энергетике Топливо из фекалий и мусора Этот автобус из британского Бристоля ездит на биометане (СН4). Газ, который получают в результате переработки человеческих фекалий и пищевых отходов. Для того, чтобы автобус проехал 300 км необходимо столько отходов, сколько пять человек производят за год.

Переход к альтернативной энергетике Бум на рынке батарей Хранение электроэнергии до сих пор стоит немало. Но техника развивается стремительно, цены снижаются, а на рынке наблюдается настоящий бум. Электромобили стоят все меньше и для многих людей они становятся реальной альтернативой привычному транспорту.

Переход к альтернативной энергетике Прогресс в области "чистых" технологий На планете все еще два миллиарда человек живут без электричества. Однако, поскольку солнечные батареи и светодиодные лампы становятся все доступнее, их начинают активно применять жители сельской местности, как, например, здесь, в Сенегале. В специальном киоске, оборудованном солнечными батареями, заряжают переносные светодиодные лампы.

Переход к альтернативной энергетике Движение в защиту климата Движение в защиту климата приобретает все больше сторонников, как, к примеру, здесь - в центре германской угольной промышленности в городе Дюссельдорф. Немецкий энергоконцерн E.ON делает ставку на возобновляемые источники энергии; по всему миру инвесторы отзывают средства из проектов, связанных с ископаемыми источниками энергии. Автор: Максим Филимонов

