Авария на "Дружбе": "Для имиджа России это тяжелый удар"

В Евросоюзе нет паники из-за аварии на российском нефтепроводе. Но это не значит, что репутация России не понесла серьезного ущерба, рассказала в интервью DW эксперт по энергетике.
Россия вновь переносит сроки восстановления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Европы. "Наш план это конец мая - начало июня", - заявил в среду, 15 мая, глава министерства энергетики РФ Александр Новак. Заявление министра разительно отличается от первых обещаний возобновить поставки нефти в течение двух недель, сделанные вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком в конце апреля, когда стало известно, что в российский экспортный нефтепровод, по оценкам, попали от 3 до 5 миллионов тонн нефти с многократным превышением хлорсодержащих соединений.
Но даже план Новака звучит чересчур оптимистично: скоро пройдет месяц с начала аварии, первые сообщения о которой появились 19 апреля, а транзит нефти на первостепенном участке трассы в направлении Польши и Германии по-прежнему парализован. Восстановление займет месяцы, уверена эксперт по энергетике, профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер. Грязная нефть успела дойти до конечных поставщиков, следовательно, загрязнены тысячи километров трубы. "Просто вытеснить (грязную нефть. - Ред.) можно со скоростью пять метров в секунду, это довольно быстро. Но за два дня с этой задачей не справиться", - говорит она.
После чистки не обойтись без проверок состояния трубопровода. "Потребуется инспекция, не подвергся ли трубопровод коррозии. Чистка - это не всё", - отметила Хантер. Возможно, часть труб придется ремонтировать - все это наверняка задержит восстановление поставок нефти в полном объеме на гораздо более долгий срок, чем говорится в публичных заявлениях представителей российских властей: "Нефть по трубе - это очень эффективный способ доставки, но если что-то идет не так, последствия колоссальные". В том числе - для имиджа России как надежного поставщика энергоресурсов в Европу.
"Если у России проблемы не только с газом, но и с нефтью…"
Негативный эффект от того, что Россия не выполняет обязательства по поставкам нефти, будет носить не разовый характер, а надолго испортит репутацию страны: "Я считаю, что ущерб для имиджа России будет долговременным". Хантер провела параллель с 2000-ми годами и прекращением газового транзита из России в результате конфликта с Украиной. "Тогда это нанесло серьезнейший удар по публичному имиджу и вере в способность РФ быть надежным поставщиком газа. Те события подтолкнули европейцев искать других поставщиков", - напоминает эксперт.
После того конфликта с Украиной внимание в ЕС резко сместилось на безопасность поставок природного газа, а о нефти забыли. "На этом фоне нефтяной импорт казался достаточно стабильным и безопасным. Но, по ее словам, "если вы хотите, чтобы вас воспринимали как крупного поставщика энергоносителей в Европу, а у вас проблемы не только с газом, но и с нефтью, пусть и по разным причинам - это, разумеется, наносит удар по репутации".
Хорошая погода и план на случай ЧП в энергетике
В ЕС, несмотря на приостановку работы крупного канала импорта нефти, не было паники. Спокойствие европейцев Хантер объясняет отчасти просто удачей: "Нам очень повезло, что авария произошла, когда стоит хорошая погода", - говорит она: остановились бы поставки во время холодов, и перспектива ощутимого дефицита нефти в некоторых европейских странах выглядела бы реальной, тем более что "Дружба" отвечает почти за десятую часть импорта нефти в ЕС.
Карта нефтепровода "Дружба"
К счастью, сработали правила, разработанные Международным энергетическим агентством на случай перебоев, говорит Хантер: страны ЕС распечатали стратегические запасы нефти, созданные по требованиям МЭА. "Это демонстрирует, что подход к обеспечению безопасности работает - и это хорошая новость. Кризис показал, что такая система безопасности необходима".
Европейцы, говорит Хантер, воспринимают аварию на "Дружбе" как внутрироссийскую проблему и оставляют анализ причин на долю россиян. "Для нас неважно, чья это ответственность - ясно, что кто-то не сделал свою работу". С технической точки зрения, говорит профессор, возможны только два объяснения: или в трубу попало большое количество зараженной нефти или небольшое, но с феноменально высокой долей хлорсодержащих соединений. "Против последней версии говорит один факт, - продолжает Хантер. - Нефть с повышенными показателями хлорсодержащих соединений продолжала поступать и поступать, ее очень много, но где же она могла перемешаться с чистой нефтью?".
Миллиард долларов потерь из-за аварии на "Дружбе"
Общая сумма ущерба от аварии на "Дружбе" не достигнет и ста миллионов долларов, поспешил успокоить на текущей неделе министр Новак. Его оценка значительно расходится с предварительными подсчетами властей только одной пострадавшей страны, Беларуси, которые говорят о сумме свыше 100 миллионов, и с подсчетами деловой прессы, где назывались суммы от 2 до 3 миллиардов долларов. Профессор Хантер предположила, что финансовые потери от аварии превысят один миллиард долларов, но могут достигнуть и двух миллиардов.
Она назвала четыре основных статьи расходов: первая - необходимость смешать грязную нефть с чистой для получения кондиционной нефти. "Если уровень хлоридов превышал норму в 8-30 раз, то и чистой нефти вам потребуется очень и очень много!". По некоторым оценкам, на то, чтобы сделать загрязненное сырье кондиционным, потребуется свыше ста миллионов тонн чистой нефти. Вторая статья - транспортировка: из той же Беларуси нефть для переработки придется перевозить обратно по железной дороге.
Хантер привела и другой пример. Как известно, часть загрязненной нефти попала через порт Усть-Луга в нефтетанкеры. Но покупатели наверняка отказались от некондиционной нефти. "Во-первых, продавцу придется принять меры в отношении некондиционного товара - забрать, переработать, утилизировать. Во-вторых, поставить покупателю нефть в соответствии с контрактом. В-третьих, заплатить неустойку покупателю - за задержку и трейдеру - за то, что его танкер простаивал, а также за очистку и возможный ремонт судна", - объяснила Тина Хантер в интервью DW.
Третий фактор - очистка, инспекция и возможный ремонт нефтепровода и всей инфраструктуры на его пути, включая насосные станции, хранилища и НПЗ. "Ценник, в зависимости от размера ущерба, может вырасти. И это мы еще не начали говорить о компенсациях!", - заметила Хантер.
Россия не ратифицировала Договор к европейской Энергетической хартии, в рамках которого стороны регулируют вопросы компенсаций, но тем не менее заплатит за нанесенный пострадавшим сторонам ущерб, говорит профессор Хантер, специалист по праву в сфере энергетики. При этом она ожидает затяжную юридическую тяжбу: "В центре многочисленных исков окажется компания "Транснефть", потому что она играла ключевую роль в транспортировке нефти. Но и "Транснефть" постарается засудить поставщика нефти за нанесенный ее трубопроводу ущерб и за потерянный доход".
И все же, несмотря на потери, России едва ли следует торопиться восстанавливать транзит нефти по "Дружбе" во что бы то ни стало, считает Тина Хантер: "Россия не может позволить себе повторения подобного. В этом смысле им лучше задержать начало поставок, чтобы быть уверенными, что проблема действительно решена".
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