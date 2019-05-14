Авария на "Дружбе": "Для имиджа России это тяжелый удар"

Россия вновь переносит сроки восстановления транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Европы. "Наш план это конец мая - начало июня", - заявил в среду, 15 мая, глава министерства энергетики РФ Александр Новак. Заявление министра разительно отличается от первых обещаний возобновить поставки нефти в течение двух недель, сделанные вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком в конце апреля, когда стало известно, что в российский экспортный нефтепровод, по оценкам, попали от 3 до 5 миллионов тонн нефти с многократным превышением хлорсодержащих соединений.

Но даже план Новака звучит чересчур оптимистично: скоро пройдет месяц с начала аварии, первые сообщения о которой появились 19 апреля, а транзит нефти на первостепенном участке трассы в направлении Польши и Германии по-прежнему парализован. Восстановление займет месяцы, уверена эксперт по энергетике, профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер. Грязная нефть успела дойти до конечных поставщиков, следовательно, загрязнены тысячи километров трубы. "Просто вытеснить (грязную нефть. - Ред.) можно со скоростью пять метров в секунду, это довольно быстро. Но за два дня с этой задачей не справиться", - говорит она.

Тина Солиман Хантер

После чистки не обойтись без проверок состояния трубопровода. "Потребуется инспекция, не подвергся ли трубопровод коррозии. Чистка - это не всё", - отметила Хантер. Возможно, часть труб придется ремонтировать - все это наверняка задержит восстановление поставок нефти в полном объеме на гораздо более долгий срок, чем говорится в публичных заявлениях представителей российских властей: "Нефть по трубе - это очень эффективный способ доставки, но если что-то идет не так, последствия колоссальные". В том числе - для имиджа России как надежного поставщика энергоресурсов в Европу.

"Если у России проблемы не только с газом, но и с нефтью…"

Негативный эффект от того, что Россия не выполняет обязательства по поставкам нефти, будет носить не разовый характер, а надолго испортит репутацию страны: "Я считаю, что ущерб для имиджа России будет долговременным". Хантер провела параллель с 2000-ми годами и прекращением газового транзита из России в результате конфликта с Украиной. "Тогда это нанесло серьезнейший удар по публичному имиджу и вере в способность РФ быть надежным поставщиком газа. Те события подтолкнули европейцев искать других поставщиков", - напоминает эксперт.

После того конфликта с Украиной внимание в ЕС резко сместилось на безопасность поставок природного газа, а о нефти забыли. "На этом фоне нефтяной импорт казался достаточно стабильным и безопасным. Но, по ее словам, "если вы хотите, чтобы вас воспринимали как крупного поставщика энергоносителей в Европу, а у вас проблемы не только с газом, но и с нефтью, пусть и по разным причинам - это, разумеется, наносит удар по репутации".

Хорошая погода и план на случай ЧП в энергетике

В ЕС, несмотря на приостановку работы крупного канала импорта нефти, не было паники. Спокойствие европейцев Хантер объясняет отчасти просто удачей: "Нам очень повезло, что авария произошла, когда стоит хорошая погода", - говорит она: остановились бы поставки во время холодов, и перспектива ощутимого дефицита нефти в некоторых европейских странах выглядела бы реальной, тем более что "Дружба" отвечает почти за десятую часть импорта нефти в ЕС.

Карта нефтепровода "Дружба"

К счастью, сработали правила, разработанные Международным энергетическим агентством на случай перебоев, говорит Хантер: страны ЕС распечатали стратегические запасы нефти, созданные по требованиям МЭА. "Это демонстрирует, что подход к обеспечению безопасности работает - и это хорошая новость. Кризис показал, что такая система безопасности необходима".

Европейцы, говорит Хантер, воспринимают аварию на "Дружбе" как внутрироссийскую проблему и оставляют анализ причин на долю россиян. "Для нас неважно, чья это ответственность - ясно, что кто-то не сделал свою работу". С технической точки зрения, говорит профессор, возможны только два объяснения: или в трубу попало большое количество зараженной нефти или небольшое, но с феноменально высокой долей хлорсодержащих соединений. "Против последней версии говорит один факт, - продолжает Хантер. - Нефть с повышенными показателями хлорсодержащих соединений продолжала поступать и поступать, ее очень много, но где же она могла перемешаться с чистой нефтью?".

Миллиард долларов потерь из-за аварии на "Дружбе"

Карикатура Сергея Ёлкина на тему аварии на нефтепроводе "Дружба"

Общая сумма ущерба от аварии на "Дружбе" не достигнет и ста миллионов долларов, поспешил успокоить на текущей неделе министр Новак. Его оценка значительно расходится с предварительными подсчетами властей только одной пострадавшей страны, Беларуси, которые говорят о сумме свыше 100 миллионов, и с подсчетами деловой прессы, где назывались суммы от 2 до 3 миллиардов долларов. Профессор Хантер предположила, что финансовые потери от аварии превысят один миллиард долларов, но могут достигнуть и двух миллиардов.

Она назвала четыре основных статьи расходов: первая - необходимость смешать грязную нефть с чистой для получения кондиционной нефти. "Если уровень хлоридов превышал норму в 8-30 раз, то и чистой нефти вам потребуется очень и очень много!". По некоторым оценкам, на то, чтобы сделать загрязненное сырье кондиционным, потребуется свыше ста миллионов тонн чистой нефти. Вторая статья - транспортировка: из той же Беларуси нефть для переработки придется перевозить обратно по железной дороге.

Хантер привела и другой пример. Как известно, часть загрязненной нефти попала через порт Усть-Луга в нефтетанкеры. Но покупатели наверняка отказались от некондиционной нефти. "Во-первых, продавцу придется принять меры в отношении некондиционного товара - забрать, переработать, утилизировать. Во-вторых, поставить покупателю нефть в соответствии с контрактом. В-третьих, заплатить неустойку покупателю - за задержку и трейдеру - за то, что его танкер простаивал, а также за очистку и возможный ремонт судна", - объяснила Тина Хантер в интервью DW.

Третий фактор - очистка, инспекция и возможный ремонт нефтепровода и всей инфраструктуры на его пути, включая насосные станции, хранилища и НПЗ. "Ценник, в зависимости от размера ущерба, может вырасти. И это мы еще не начали говорить о компенсациях!", - заметила Хантер.

Россия не ратифицировала Договор к европейской Энергетической хартии, в рамках которого стороны регулируют вопросы компенсаций, но тем не менее заплатит за нанесенный пострадавшим сторонам ущерб, говорит профессор Хантер, специалист по праву в сфере энергетики. При этом она ожидает затяжную юридическую тяжбу: "В центре многочисленных исков окажется компания "Транснефть", потому что она играла ключевую роль в транспортировке нефти. Но и "Транснефть" постарается засудить поставщика нефти за нанесенный ее трубопроводу ущерб и за потерянный доход".

И все же, несмотря на потери, России едва ли следует торопиться восстанавливать транзит нефти по "Дружбе" во что бы то ни стало, считает Тина Хантер: "Россия не может позволить себе повторения подобного. В этом смысле им лучше задержать начало поставок, чтобы быть уверенными, что проблема действительно решена".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

