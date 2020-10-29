 ″Репортеры без границ″ осудили насилие против журналистов на Южном Кавказе | Новости из Германии о Европе | DW | 11.11.2020

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Европа

"Репортеры без границ" осудили насилие против журналистов на Южном Кавказе

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила нападения на журналистов в Нагорном Карабахе и ухудшение ситуации со свободой СМИ в Армении и Азербайджане.

Раненый в результате одного из обстрелов в Нагорном Карабахе журналист

Раненый в результате одного из обстрелов в Нагорном Карабахе журналист

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила насилие и угрозы, применяемые в отношении сотрудников СМИ в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. В результате боевых действий между Арменией и Азербайджаном с конца сентября были ранены не менее семи журналистов, а 10 ноября около 40 человек атаковали редакцию "Радио "Свобода" в Ереване в знак протеста против режима прекращения огня, говорится в заявлении правозащитников, распространенном в среду, 11 ноября.

Нападавшие называли сотрудников "предателями" и угрожали разбить компьютеры и камеры, а главный продюсер армянской службы Артак Амбардцумян позже заявил, что узнал среди нападавших одного из ведущих оппозиционных политиков, указывается далее.

Неоднократные нападения на журналистов

"Радио "Свобода" является одним из немногих СМИ в регионе, которое пытается взвешенно сообщать о войне в Нагорном Карабахе и предоставлять слово обеим сторонам", - заявил исполнительный секретарь организации Кристиан Мир (Christian Mihr). Он призвал не возлагать вину за политическую ситуацию на сотрудников СМИ, информирующих о ней.

"В Нагорном Карабахе неоднократно совершались нападения на репортеров, четко обозначенных в качестве таковых, что вопиющим образом нарушает международное право", - отметил далее Мир. В частности, он указал на совершенный 9 октября обстрел в городе Шуша, в результате которого были ранены три российских репортера, в их числе - получивший тяжелые ранения блогер Юрий Котенок.

Неблагоприятная ситуация со свободой СМИ в Армении и Азербайджане

Одновременно "Репортеры без границ" отметили неблагоприятную ситуацию со свободой СМИ в обеих находящихся в состоянии военного конфликта странах. В Азербайджане президент Ильхам Алиев существенно усилил цензуру в интернете, в частности, заблокированы соцсети и оппозиционные сайты, а иностранные независимые СМИ доступны лишь через VPN, отмечается в заявлении. Кроме того, МИД Азербайджана опубликовал "черный список" из 130 сотрудников СМИ, въезжающих в Нагорный Карабах из Армении. В нем числятся также журналисты, работающие для немецкоязычных изданий, указали "Репортеры без границ".

Между тем в Армении принятое 8 октября распоряжение запрещает публиковать критическую информацию о правительстве и чиновниках, отмечается далее в заявлении. В тот же день армянские власти лишили аккредитации российского журналиста Илью Азара, заявили правозащитники. Они напомнили, что в глобальном рейтинге свободы СМИ Армения находится на 61-м месте из 180, Азербайджан - на 168-м.

В конце сентября Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью вернуть под свой контроль Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами. С тех пор в результате боевых действий были убиты и ранены большое число людей, в том числе мирных жителей. 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 01.00 (00.00 мск) 10 ноября. 

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  • Пожилой мужчина в подвале в Нагорном Карабахе

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  • Обитатели бункера в Степанакерте

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  • Разрушенные здания и сгоревший автомобиль на улице в азербайджанском городе Барда

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  • Разрушения в городе Шуше

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    Тщетная надежда на мир

    Бои в Нагорном Карабахе продолжаются. Азербайджан требует от Армении полного вывода войск из региона. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян официально обратился за помощью к Москве. В ответ МИД РФ заявил, что "Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".

    Автор: Юлия Хан, Елена Гункель


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