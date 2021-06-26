"Репортеры без границ" критикуют отсутствие свободы слова в России в преддверии выборов

Правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) За несколько недель до выборов в России резко раскритиковала усиливающееся давление властей на независимые СМИ в этой стране. В актуализированном докладе о ситуации со свободой слова в мире, обнародованном во вторник, 31 августа, констатируется отсутствие подлинной свободы СМИ в России.

В документе отмечается, что только за последние месяцы в России закрыты не менее пяти критично настроенных интернет-изданий. Все больше СМИ в России произвольно объявляются "иностранными агентами", отмечает RSF, приводя в качестве примеров телеканал "Дождь" и издание "Медуза".

"Репортеры без границ" отмечают, что и иностранные корреспонденты в России могут чувствовать себя спокойно, лишь пока они не слишком критикуют правящий режим. В подтверждение этому RSF приводит высылку из России корреспондента BBC Сары Рейнсфорд.

Без свободных СМИ - выборы бессмысленны

"Репортеры без границ" подчеркивают важную роль независимых СМИ при проведении выборов. "Без независимых средств массовой информации, которые сообщают о реальной ситуации в российском обществе, выборы теряют смысл. Если запрещено сообщать о политических альтернативах и общественных проблемах и публично дискутировать о них, то любые мнимые выборы будут отражать лишь искаженное восприятие власть имущих, а не волю народа", - пояснил глава германского филиала RFS Кристиан Мир (Christian Mihr).

Он призвал правительства демократических стран самым решительным образом защищать основное право на свободу слова при выстраивании будущих отношений с Россией.

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