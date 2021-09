Ведомство в США начало инженерную проверку 30 млн автомобилей

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США 17 сентября начало инженерную проверку примерно 30 млн автомобилей, выпущенных с 2001 по 2019 годы, - из-за возможных дефектов установленных на них подушек безопасности японской корпорации Takata. Как передало в воскресенье, 19 сентября, агентство Reuters, два десятка автопроизводителей были предупреждены о проверке, однако официально о ней пока не объявлено.

По сведениям агентства, речь идет о транспортных средствах, собранных, в частности, компаниями Honda Motor Co, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp, General Motors Co, Subaru, Tesla и другими.

Дефект привел минимум к 28 смертям по всему миру

Автопроизводители отказались от комментариев до ожидаемого публичного объявления NHTSA 20 сентября. По данным Reuters, речь идет как о транспортных средствах, на которые оборудование Takata было установлено при сборке, так и о машинах, укомплектованных им в ходе отзывных кампаний.

С 2011 года более 67 млн нагнетательных устройств для подушек безопасности Takata были отозваны в США и более 100 млн по всему миру - из-за плохо закрепленных металлических деталей. Дефект уже привел минимум к 28 смертям во всем мире, в том числе к 19 - в Соединенных Штатах, а более 400 человек получили травмы.

Мировое соглашение и уголовные дела

В настоящее время угроз для безопасности не выявлено, однако необходима дальнейшая работа для оценки рисков в будущем, связанных с неотозванной продукцией, указали в NHTSA.

Японский производитель автокомплектующих Takata в январе 2017 года в рамках мирового соглашения договорился с Минюстом США о выплате крупного штрафа. Предприятие согласилось уплатить 1 млрд долларов (850 млн евро) за бракованные подушки безопасности. Одновременно были предъявлены первые обвинения ряду сотрудников Takata. Согласно судебным документам, минимум три бывших работника фирмы обвинялись в сокрытии дефекта.

