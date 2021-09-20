 Ведомство в США начало инженерную проверку 30 млн автомобилей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2021

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Мир

Ведомство в США начало инженерную проверку 30 млн автомобилей

Поводом для проверки со стороны управления при Минтрансе США стал возможный дефект подушек безопасности компании Takata, установленных на машинах.

Отозванное нагнетательное устройство для подушек безопасности Takata

Нагнетательное устройство для подушек безопасности Takata (фото из архива)

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Минтрансе США 17 сентября начало инженерную проверку примерно 30 млн автомобилей, выпущенных с 2001 по 2019 годы, - из-за возможных дефектов установленных на них подушек безопасности японской корпорации Takata. Как передало в воскресенье, 19 сентября, агентство Reuters, два десятка автопроизводителей были предупреждены о проверке, однако официально о ней пока не объявлено.

По сведениям агентства, речь идет о транспортных средствах, собранных, в частности, компаниями Honda Motor Co, Ford Motor Co, Toyota Motor Corp, General Motors Co, Subaru, Tesla и другими.

Дефект привел минимум к 28 смертям по всему миру

Автопроизводители отказались от комментариев до ожидаемого публичного объявления NHTSA 20 сентября. По данным Reuters, речь идет как о транспортных средствах, на которые оборудование Takata было установлено при сборке, так и о машинах, укомплектованных им в ходе отзывных кампаний.

С 2011 года более 67 млн нагнетательных устройств для подушек безопасности Takata были отозваны в США и более 100 млн по всему миру - из-за плохо закрепленных металлических деталей. Дефект уже привел минимум к 28 смертям во всем мире, в том числе к 19 - в Соединенных Штатах, а более 400 человек получили травмы.

Мировое соглашение и уголовные дела

В настоящее время угроз для безопасности не выявлено, однако необходима дальнейшая работа для оценки рисков в будущем, связанных с неотозванной продукцией, указали в NHTSA.

Японский производитель автокомплектующих Takata в январе 2017 года в рамках мирового соглашения договорился с Минюстом США о выплате крупного штрафа. Предприятие согласилось уплатить 1 млрд долларов (850 млн евро) за бракованные подушки безопасности. Одновременно были предъявлены первые обвинения ряду сотрудников Takata. Согласно судебным документам, минимум три бывших работника фирмы обвинялись в сокрытии дефекта.

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    Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина


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