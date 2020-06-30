Макс и Засоня - в Германию доставили двух редких леопардов (фото)

Гамбург • Северокитайские леопарды - очень редкий подвид леопардов, о регионе обитания которых можно легко догадаться из названия. Согласно оценкам специалистов, в дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч этих больших диких кошек. Еще около сотни содержится в неволе в разных зоопарках мира.

Гамбургский зоопарк имени Карла Хагенбека (Tierpark Hagenbeck) участвует в единственной европейской программе по сохранению этого подвида. Недавно сюда из Южной Кореи доставили двух самцов, чтобы начать новую линию разведения - в Германии и Дании.

Европейская программа по сохранению северокитайских леопардов

Как сообщает информационное агентство dpa, один из них по кличке Бум-и (Bum-i, что в переводе означает "Cоня" или "Засоня") останется в Гамбурге. Именно он изображен на фотографиях. Сюда для него доставят подругу Наоли (Naoli) из французского Туари. Другой самец по кличке Макс (Max), для агентства dpa не позировавший, после 30-дневного карантина будет перевезен в датский сафари-парк Ree Park - Ebeltoft Safari.

Как отмечают представители программы, найти подходящих леопардов для европейской программы было очень сложно. Содержащиеся в США - уже не подходят по возрасту, а с потенциальными китайскими партнерами наладить контакт, увы, так и не удалось.

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