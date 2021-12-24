 Студента приговорили к четырем годам колонии за ″реабилитацию нацизма″ | Новости из Германии о России | DW | 24.12.2021

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Россия

Студента приговорили к четырем годам колонии за "реабилитацию нацизма"

Cтудента Юферова, cправившего малую нужду на стенд с фотографией ветерана, приговорили к четырем годам колонии по статье о "реабилитации нацизма".

Здание Мосгорсуда

Здание Мосгорсуда

Московский городской суд приговорил к четырем годам колонии 19-летнего студента Российского государственного гуманитарного университета Матвея Юферова, справившего малую нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ), лейтенанта гвардии Анатолия Фролова на Измайловском бульваре. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

Молодому человеку назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Юферова также на пять лет лишили права размещать какие-либо материалы в интернете. Прокуратура запрашивала 5 лет колонии по статье о "реабилитации нацизма".

Суд счел студента виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные с использованием интернета).

По словам студента, он был пьян

Юноша выложил в Instagram фотографию инцидента от 25 ноября. В прокуратуру обратился сын ветерана - 69-летний Сергей Фролов, он, однако, не требовал возмещения морального ущерба. Позднее Юферов снимок удалил и заявил, что испытывает "моральные муки". По его словам, во время происшествия он был пьян, а также никогда не разделял нацистских и экстремистских убеждений. Показания на молодого человека дал его друг - Григорий Вдовец, который и сфотографировал его возле стенда. По данным издания "Медиазона", расследование заняло пять дней.

Статью ужесточили после суда над Навальным

Статья 354.1 ("Реабилитация нацизма") появилась в Уголовном кодексе РФ в мае 2014 года. В апреле 2021 года - вскоре после суда над оппозиционером Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко - ее ужесточили. Теперь она, в частности, предусматривает ответственность за "унижение чести и достоинства ветерана" в СМИ или интернете.

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    Автор: Елена Барышева


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