Антрополог раскрыла имя вероятного автора сотен доносов

Социальный антрополог Александра Архипова, сама ставшая жертвой доноса за свою антивоенную позицию, провела расследование и выяснила личность его автора. Проведя лингвистический анализ текстов, она установила, что за псевдонимом "Анна Коробкова", известной массовыми доносами, вероятно, стоит журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров. Результаты ее исследования в четверг, 26 декабря, публикует Русская служба медиакомпании ВВС, которая со своей стороны нашла подтверждения выводам исследовательницы.

Архипова проанализировала более 70 писем "Анны Коробковой", адресованных различным учреждениям и ведомствам, в которых автор обвиняла преподавателей, правозащитников и журналистов в "дискредитации" российской армиии призывала их уволить или привлечь к ответственности.

Автор расследования рассказала, что в своих письмах "Коробкова" использовала специфический язык и структуру, что натолкнуло на мысль о профессиональной принадлежности автора. В результате анализа и сопоставления данных ей удалось установить, что под псевдонимом, очевидно, скрывается екатеринбургский историк и журналист Иван Абатуров, который пишет статьи для проекта "Викиновости".

Символ возрождения практики доносительства

Деятельность "Анны Коробковой" стала символом возрождения практики доносительства в современной России, отмечает автор расследования. Многие из тех, на кого были написаны доносы, столкнулись с серьезными последствиями, включая увольнения и преследования. В одном из писем "Коробкова" обвиняла профессора в распространении "антигосударственных идей" в рамках лекционного курса. После этого преподавателя уволили.

"Коробкова" также писала доносы о публикациях журналистов, которые, по ее словам, "дискредитировали российскую армию". Некоторые из них были уволены или вынуждены покинуть сами место работы. От имени "Коробковой" было написано множество доносов на лиц, которые выступили в СМИ-"иноагентах", в том числе на Deutsche Welle.

Известны также случаи исключения из вуза студентов после жалоб в связи с их участием в несогласованных митингах. Всего на счету "Коробковой" сотни доносов.

Под подозрением Иван Абатуров

Согласно выводам Александры Архиповой и ВВС, за этим псевдонимом скрывается историк и журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров, первоначально писавший доносы под своим именем. Летом 2022 года он стал фигурантом скандала, связанного с жалобой на издательство "Нестор-История". В своем заявлении он указывал, что в одной из изданных книг содержались "ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". После этого в офис издательства прибыли сотрудники силовых структур.

Сам Абатуров никогда не скрывал своего отношения к доносам. В 2019 году он писал в соцсетях: "Журналист при Сталине был ходячей прокуратурой. Я тоже такой быть хочу!" Эта позиция, отмечает BBC, хорошо объясняет его действия.