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Фото: NomadSoul/Panthermedia/IMAGO
ПолитикаИзраиль

Израильские хакеры "ломали" выборы по всему миру

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Консорциум журналистов вскрыл существование израильской хакерской группировки, которая "не работает против Путина". На ее счету десятки манипулированных выборов.

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Международный консорциум журналистов с участием Der Spiegel, ZDF и Die Zeit опубликовал в среду, 15 февраля, расследование о тайной группировке хакеров "команда Хорхе", которая специализировалась на манипуляциях выборов по всему миру. Издание Der Spiegel называет ее "группой свободных от морали наемников в области дезинформации", по собственным данным, они активно участвовали в 33 выборах по всему миру - преимущественно в юго-восточной Азии, Южной Америке и Африке.

Журналисты под видом клиентов встретились с руководителем группировки под псевдонимом "Хорхе" - бывшим сотрудником израильских спецслужб Талем Хананом. Встреча произошла в офисе организации в городе Модиин-Маккабим-Реут, который лежит между Иерусалимом и Тель-Авивом.

Сам "Хорхе" и его сотрудники провели для журналистов несколько презентаций, в ходе которых ознакомили их с предоставляемыми услугами, которые включали все виды манипуляций - вбросы, фейки, клевета, взлом социальных сетей, раздувание и придумывание скандалов, черный пиар. За манипуляции выборов хакеры требуют вознаграждение до 15 миллионов долларов США.

В своей работе хакеры, по собственному признанию, соблюдают три правила: они не принимают заказы из Израиля и США, а также не действуют "против Путина". Для успешных манипуляций в распоряжении хакеров находится система, которая контролирует 30 тысяч ботов, имитирующих человеческое поведение. Многие фейковые аккаунты привязаны к данным реальных людей, в том числе к банковским счетам.

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