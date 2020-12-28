 Ракета Space X Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи | Научные открытия и технические новинки из Германии | DW | 08.01.2021

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Наука

Ракета Space X Falcon 9 вывела на орбиту турецкий спутник связи

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на орбиту турецкий спутник Turksat-5A, использовалась уже в четвертый раз, она совершила управляемую вертикальную посадку на платформу в океане.

Турецкий оператор спутниковой связи Türksat

Турецкий оператор спутниковой связи Türksat

Ракета-носитель Falcon 9 частной американской компании Space X вывела на орбиту турецкий геостационарный телекоммуникационный спутник связи пятого поколения Turksat 5A. Запуск был произведен в ночь на пятницу, 8 января, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флориде, сообщила основанная Илоном Маском компания Space X.

Через восемь с половиной минут после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу в Атлантическом океане. Две створки головного обтекателя ракеты спускались после отделения на парашютах, их должны были выловить из воды или поймать в надводные сети специальные суда SpaceX.

Первый сигнал от спутника был получен спустя 35 минут после запуска, говорится в сообщении турецкого оператора спутниковой связи Türksat. Turksat-5A - четвертый выведенный на орбиту турецкий спутник, он охватит вещанием Турцию, страны Европы и Ближнего Востока, большую часть Африки, Эгейское и Черное моря.

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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