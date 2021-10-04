Радикальный ислам, запреты и террор: можно ли остановить нарушения прав человека в Афганистане?

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Летом 2021 года талибы захватили Кабул. Афганистан, лишенный международной помощи, оказался на грани гуманитарной катастрофы. Талибы грубо нарушают права человека и хотят принудить афганцев жить по законам шариата. ООН и страны Запада шокированы положением людей в Афганистане, но что может сделать мировое сообщество? На вопросы DW ответил представитель Верховного комиссара ООН по правам человека.