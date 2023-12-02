Порошенко не выпустили за границу после обращения СБУ

Петра Порошенко не выпустили из страны в свете имеющейся у спецслужб информации о готовящихся провокациях РФ. Экс-президент Украины планировал встретиться с премьером Венгрии Орбаном.

Командировку экс-президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в Польшу и США отменили после обращения Службы безопасности Украины (СБУ) в офис президента, кабинет министров и Верховную раду в связи с возможными провокациями России. Об этом сообщает СБУ в Telegram в субботу, 2 декабря.

"СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага - снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри", - заявляет украинская спецслужба.

Москва хочет изменить настроения союзников Украины и побудить украинских политиков к распространению "нарратива о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны", - следует из поста СБУ.

СБУ о "планах врага"

Указывается, что поездка Петра Порошенко за границу, где он, кроме прочего, собирался встретиться с "другом Путина", премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, была отменена именно в этом контексте. После обращения СБУ в Раду "с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций" руководство парламента не предоставило разрешение на заграничную командировку "украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб".

Накануне сам Порошенко сообщил в Facebook , что его не выпустили из Украины, хотя у него имелось подписанное спикером Рады разрешение на командировку. Тогда представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии для украинских СМИ пояснил, что командировка экс-президента страны была отменена парламентом.

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