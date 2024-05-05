ПВО Украины сбили почти все выпущенные за ночь дроны РФ

В Украине сбиты 23 из 24 российских дронов, выпущенных за ночь по ее территории. В Харькове пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

Украинским силам ПВО удалось сбить практически все ударные беспилотники, запущенные Россией по Украине в ночь на воскресенье, 5 мая. По данным Генштаба ВСУ , а также командования Воздушных сил ВСУ, из 24 БПЛА Shahed-131/136, атаковавших украинскую территорию, 23 были сбиты.

По словам командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука пуски дронов по Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областям осуществлялись из Курской области РФ и с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - указал Олещук.

В Харькове - шесть пострадавших, в том числе ребенок

Между тем в Харькове в результате атаки дронов, по данным Харьковской областной прокуратуры, пострадали шесть человек, в том числе 8-летняя девочка. Ведомство сообщило, что при падении обломков беспилотника в частном секторе произошел пожар, повреждены не менее восьми жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

В городе Днепр повреждены инфраструктурные объекты, вспыхнули несколько пожаров, поврежден многоэтажный дом, сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук . По его словам, в Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. Погибших и пострадавших нет.