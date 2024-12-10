  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРоссия

Путин тайно наградил российских шпионов из Словении

Николай Линке
10 декабря 2024 г.

Работавшие на Россию под видом аргентинцев супруги Артем и Анна Дульцевы получили ордена Мужества. Информация об их награждении нигде открыто не публиковалась.

https://p.dw.com/p/4nxHr
Владимир Путин с Анной Дульцевой и ее детьми во Внуково 1 августа 2024 года
Владимир Путин с Анной Дульцевой и ее детьми во Внуково 1 августа 2024 годаФото: Mikhail Voskresensky/ITAR-TASS/IMAGO

Владимир Путин тайно наградил орденами Мужества супругов Артема и Анну Дульцевых. Дульцевы, которые вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными, ранее вела шпионскую деятельность в пользу РФ, выдавая себя за граждан Аргентины.

Тайное награждение

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание "Агентство" обратило внимание на публикацию журнала "Разведчик". Это официальный печатный орган Службы внешней разведки (СВР) России. Его тираж - 2500 экземпляров, он доступен и в интернете.

В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они "указом президента России награждены орденами Мужества". Даты и точной причины награждения нет. Однако опубликовано фото, как 30 августа 2024 года в штаб-квартире СВР в Ясенево Сергей Нарышкин вручает супругам другие медали.

Кто такие супруги Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в "Разведчике", Дульцевы "с 2012 года находились за рубежом в особых условиях". Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Артема и Анну Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В интервью "Разведчику" Анна сообщила, что в тюрьме их навещал "представитель СВР в Словении".

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу во Внуково, Владимир Путин обратися к детям по-испански, сказав им: "Buenas noches!"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

1 апреля Федеральная разведывательная служба ФРГ (BND) отмечает свое 60-летие. В фотогалерее DW - о самых громких шпионских скандалах в истории спецслужб разных стран.
Политика31 марта 2016 г.8 фото
Andrei Pivovarow

Андрей Пивоваров о критике обмена заключенными и поддержке ВСУ

Андрей Пивоваров о критике обмена заключенными и поддержке ВСУ

Российский оппозиционер и бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, оказавшийся в Германии после обмена заключенными между РФ и Западом, побывал в берлинской студии DW. Он рассказал о том, что думает о критике обмена, чем должна, на его взгляд, заниматься российская оппозиция в изгнании, а также - должен ли российский оппозиционер поддерживать ВСУ.
Политика11 августа 2024 г.15:42 мин.
Карикатура: в окошке обменника видно лицо, похожее на президента России Владимира Путина. Над окошком - вывеска "Обмен. Exchange". На доске с курсами обмена можно прочесть: "пленные", "заложники", "политзаключенные".

Киллера и шпионов на политзаключенных: курс обмена по Путину

Киллера и шпионов на политзаключенных: курс обмена по Путину

Запад и Москва договорились об обмене граждан России, осужденных за границей за совершение преступлений, на иностранных граждан и российских политзаключенных, приговоренных в РФ к лишению свободы. Карикатура DW.
Политика1 августа 2024 г.
Показать еще