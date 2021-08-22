Путин против временного размещения афганских беженцев в странах Центральной Азии

Российский президент Владимир Путин выступает против того, чтобы беженцы из Афганистана даже временно размещались в странах Центральной Азии. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями "Единой России".

Свою позицию Путин объяснил опасениями того, что, пользуясь безвизовым режимом с Россией, на ее территорию под видом беженцев смогут проникать боевики. По его словам, "западные партнеры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз США и других стран".

"Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а, может быть, и миллионы, - допустил глава российского государства, напомнив, что у России с соседними странами Центральной Азии нет никаких визовых ограничений, а граница с ним тянется на тысячу километров. - Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать?"

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться 23 августа на онлайн-совещании лидеров стран ОДКБ.

Германия эвакуировала через Ташкент более 2 тысяч человек

За минувшую неделю после захвата власти в Афганистане боевиками "Талибана", по данным посольства ФРГ в Узбекистане, Германия вывезла из этой страны через Ташкент на 18 рейсах самолетов бундесвера более 2 тысяч эвакуированных - граждан ФРГ и других стран Евросоюза, так и афганцев, сотрудничавших с иностранными государствами.

В посольстве сообщили, что в ташкентском аэропорту людей снабжают едой, водой и лекарствами, тестируют на коронавирус и затем направляют в Германию спецрейсами.

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