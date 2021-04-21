Путин признал рост смертности в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса в России выросла смертность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В связи с этим поставлена цель - увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 до 78 лет, отметил президент.

"Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов сороковых и девяностых годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная", - сказал Путин. "К сожалению, это так, нужно констатировать и действовать, исходя из этой ситуации, - признал он. - Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения".

"Коронавирус пока не побежден окончательно, остается прямой угрозой" как в России, так и других странах, отметил далее Путин. Для сдерживания пандемии необходимо "держать под контролем все рубежи", "и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны", считает он.

Послание Путина в условиях пандемии

Из-за пандемии COVID-19 выступление Путина с посланием к Федеральному собранию в этом году проходит с учетом ряда ограничений. Так, депутаты и журналисты, присутствующие на мероприятии, должны были предварительно сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Все участники мероприятия должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу в 1-2 метра. Несмотря на эти правила, во время выступления Путина многие зрители сидели близко друг к другу и без защитных масок.

Сам Путин 14 апреля получил вторую прививку от коронавируса.

В день выступления Путина с посланием в России проходят массовые протесты, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

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