Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим людям

Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня, призвал Государственную Думу РФ принять закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам.

"С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо", - заявил российский президент. При этом Путин подчеркнул, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако данная мера, по его словам, позволит решить проблему нехватки рабочих рук в стране и предотвратить выход на пенсию высококвалифицированных специалистов, которых некем заменить.

По данным Социального фонда России, на 1 марта 2024 года численность пенсионеров в РФ составляла 41 млн человек: из них 18,8% (около 8 млн человек) - работающие пенсионеры, а 81,2% (33 млн человек) - неработающие. Средний размер пенсии работающих пенсионеров составлял 17,3 тысячи рублей, неработающих - 21 тысячу рублей.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена с 2016 года

Индексацию пенсионных выплат работающим пенсионерам в России Путин отменил с 1 февраля 2016 года. Мораторий вводился как временная мера, чтобы сбалансировать федеральный бюджет и бюджет Пенсионного фонда.

С тех пор в Госдуме и Совете Федерации неоднократно звучали предложения о возвращении к индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако к единому соглашению в этом вопросе чиновники так и не пришли. 1 августа 2023 года произошел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Максимальная сумма начисления составила около 370 рублей.