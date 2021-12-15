 Путин подтвердил готовность встретиться с Си в феврале в Пекине | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2021

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Россия

Путин подтвердил готовность встретиться с Си в феврале в Пекине

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи и обсудили безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Russland Moskau Siegesparade 2015 Xi Jinping

Си Цзиньпин и Владимир Путин (в Москве, фото из архива)

Президент России Владимир Путин рассчитывает на личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в феврале 2022 года. Соответствующее заявление российский лидер сделал в среду, 15 декабря, в ходе встречи в формате видеоконференции.

"Как мы и договаривались, условились, мы с Вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр", - отметил глава российского государства.

Путин заявил о новой модели сотрудничества в отношениях с КНР

В ходе диалога Владимир Путин обратил внимание на то, что между КНР и РФ сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся, в том числе на "невмешательстве во внутренние дела и уважении интересов друг друга, решимости превратить общую границу в "пояс" вечного мира и добрососедства".

"AUKUS подрывает режим ядерного нераспространения в АТР"

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на то, что Путин и Си обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и оценили создание там Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания). Пекин и Москва восприняли данные шаги негативно, указал Ушаков. По мнению сторон, AUKUS подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия и увеличивает уровень напряженности в регионе, добавил помощник президента РФ.

Ранее, 9 декабря, президент США Джозеф Байден провел в Вашингтоне"саммит за демократию", на который не были приглашены ни Россия, ни Китай.

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    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


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