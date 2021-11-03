 ″Саммит за демократию″, или Флаг Байдену в руки! | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.12.2021

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Мир

"Саммит за демократию", или Флаг Байдену в руки!

Джо Байден открыл "саммит за демократию". Лидеров Китая и России президент США на встречу не пригласил. И хотя саммит виртуальный, амбиции у Байдена - вполне реальные, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - президент США Джо Байден держит в руках большой флаг Саммит за демократию, на заднем фоне грозовое небо.

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