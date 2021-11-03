"Саммит за демократию", или Флаг Байдену в руки!

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Джо Байден открыл "саммит за демократию". Лидеров Китая и России президент США на встречу не пригласил. И хотя саммит виртуальный, амбиции у Байдена - вполне реальные, констатирует Сергей Елкин.
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